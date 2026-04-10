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Pareja de "¿Apostarías por mí?” se separa tras pleitos por su diferencia de edad: “Yo no era su sugar mommy”

Ella tiene 60 años y él 26. Estuvieron casados desde 2023 y creaban contenido juntos para sus redes sociales

Abril 10, 2026 • 
Alejandro Flores
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El reality show mostró a 12 parejas encerradas en una villa

ViX

Alina Lozano y Jimmy Velázquez se conocieron en Colombia y desde el inicio su relación llamó la atención su diferencia de edad, pues él creció viéndola en televisión y años después se enamoró de la mujer fuera de la pantalla.

Ella tiene 60 años y él 26 y luego de tres años de matrimonio han anunciado este 9 de abril que han decidido separarse.
“Pero contrario a lo que muchos piensan, yo no era su sugar mommy”, dijo Alina en un video posterior al anuncio de su rompimiento.
TE RECOMENDAMOS: Ella tiene 60 años y él 26: Cómo surgió el amor de Alina Lozano y Jim Velázquez de '¿Apostarías por mí?
Jim le pidió matrimonio a Alina en vivo, de rodillas, y su boda, que comenzó como algo íntimo, terminó siendo un evento mediático; él organizó y pagó todo, mientras que la luna de miel a cargo de Alina fue un caos tras ser estafados y quedar varados en Roma, experiencia que se convirtió en su primera gran prueba y consolidó su relación.

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¿Cómo fue su participación en "¿Apostarías por mí?”?

Desde entonces se convirtieron no solamente en pareja sino en colaboradores pues crearon contenido para redes sociales bajo el concepto de ser una pareja que demostraba que para el amor no hay edad.
Así entraron al reality show de "¿Apostarías por mí?”, en el que sus fans pensaban que serían una de las parejas favoritas. Sin embargo, se convirtieron en los primeros eliminados luego de su contenido no gustó a los televidentes.

Su interacción se basaba en las peleas: constantemente Jimmy cometió errores y torpezas que le hacían daño emocional a Alina. En una ocasión, por ejemplo, llegó a compararla físicamente con Maribel Guardia y en otra ocasión le regaló un vestido que la hacía ver mal.

¿Por qué se separaron Alina y Jimmy?

Ahora que se han separado, Alina confiesa que esa fue la´parte difícil de la relación.

“Era muy tóxico y hasta cierto punto infantil con eso de los berrinches que hacía”.

Sin embargo, rechazó que él estuviera con ella por interés económico.

“Aunque ustedes no lo crean, él era un muchacho que trabajaba y pagaba sus cosas y siempre me invitaba a salir y él pagana. Muy pocas veces pagué yo”.

Alina Lozano
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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