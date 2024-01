Paola Suárez habló sobre el ataque de su exnovio y le respondió a quienes la cuestionan por no haberse defendido

Una de las preguntas que más se hacen los internautas es por qué Paola no se defendió de los ataques debido a que ella es mucho más alta y corpulenta que su exnovio (un “torote”, escribieron algunos), es por ello que la influencer decidió aclarar este asunto.

Luego de que se viralizaran las imágenes de la fuerte golpiza que incluso puso en riesgo uno de los ojos de “La Perdida” , llamó mucho la atención de las personas el hecho de que ella no respondiera a los golpes, pues muchos consideraron que ella “llevaba las de ganar” por su estatura y su peso superiores.

¿Por qué Paola Suárez no se defendió? Esto dijo la influencer al respecto en una reciente transmisión.

PAOLA SUÁREZ RESPONDE A QUIENES LA CRITICARON POR NO DEFENDERSE

Paola Suárez se encuentra recibiendo rehabilitación en su casa luego de que fuera dada de alta; fue desde ahí donde transmitió en vivo y respondió a algunos cuestionamientos sobre la golpiza que recibió, sobre todo los referentes a por qué no se había defendido.

“En el momento, no sé si ustedes lo han vivido, nosotros lo hemos vivido, como que te encierras”

“Veo muchos comentarios que la gente me dice que yo soy un torote, que por qué no me defendí, que esto y lo otro... Y es que en esos momentos te paniqueas”, explicó la influencer; su amiga Karina, quien también participó en el video, apoyó esta versión:

“Una de mujer trans se detiene de hacerle algo a los hombres, porque sabiendo que uno es hombre, se detiene porque uno los quiere”, reveló Karina; asimismo, Paola Suárez consideró que, en su situación, muchas personas habrían hecho lo mismo al estar paralizadas por el miedo:

“A mí me han criticado mucho porque yo siendo un toro y al lado de él, bien flaquito... Dicen ‘¿cómo no te defendiste?’ Es que en el momento, no sé si ustedes lo han vivido, nosotros lo hemos vivido, como que te encierras”, detalló.