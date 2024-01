El novio de Paola Suárez confirmó que denunció a ‘La Perdida’ y sostuvo su versión de los hechos

José de Jesús, el novio de Paola Suárez “La Perdida”, se mostró confiado en su versión de los hechos, e incluso afirmó que ya presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades estatales.

Paola Suárez y las terribles heridas que sufrió en su cuerpo y rostro luego de que presuntamente fuera agredida por José de Jesús, su pareja sentimental, rápidamente se convirtieron en tendencia en redes sociales, sobre todo porque las versiones de los hechos que ambos proporcionaron son diferentes.

Paola Suárez y su amiga, Wendy Guevara, así como el guardaespaldas de la influencer y su madre, apuntaron a José de Jesús como el agresor, mientras que el joven fue categórico al asegurar que el simplemente se defendió debido a que su pareja lo estaba ahorcando y quería matarlo, por lo que la denunciaría.

Las declaraciones de José de Jesús le generaron toda clase de ataques en redes; sin embargo, el joven se mostró muy seguro de su versión e incluso ya acudió a presentar su denuncia contra Paola Suárez, asegurando que no está escondiéndose como muchos piensan.

JOSÉ DE JESUS PRESENTA UNA DENUNCIA CONTRA PAOLA SUÁREZ

De acuerdo con Multimedios, José de Jesús se presentó ante el Ministerio Público de León, Guanajuato, para presentar su denuncia contra “La Patas”, como se le conoce cariñosamente a Paola Suárez.

“No me estoy escondiendo, estoy afuera de Prevención para poner mi demanda contra la de ella”

José de Jesús reafirmó que Paola se golpeó con una lámpara , lo que le ocasionó las heridas en su rostro, y que él no está escondiéndose de las autoridades como muchos pensaron: todo lo contrario, está tan seguro de su caso, que ya denunció a su expareja.

“No me estoy escondiendo, estoy afuera de Prevención para poner mi demanda contra la de ella. Todo lo que dicen en redes sociales de que me estoy escondiendo y soy prófugo, pues no es cierto”, señaló el joven.