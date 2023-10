Paola Suárez se hace la manga gástrica: Adiós panza de embarazada

Paola Suárez se realiza la manga gástrica para perder más de 20 kilos.

Paolita Suárez, amiga de Wendy Guevara y Kimberly ‘La más preciosa’, se sometió a una cirugía de manga gástrica por cuestiones de salud y no tanto por vanidad, ya que padece presión alta y sobrepeso.

La influencer trans de 31 años reveló que decidió entrar al quirófano en una clínica de Tijuana para someterse a esta operación y bajar los kilos que tiene de más.

“Mañana entro a cirugía en la mañana, primeramente Dios todo salga bien, los quiero a todos los que hacen parte de Paolita Suárez.... He tomado una decisión que cambiará mi vida drásticamente, pero es por mi bien y por mi salud, los quiero mucho”, expresó.

Paola Suárez se encomendó a Dios para que todo saliera bien en su operación.

paolitasuarez28.

La youtuber originaria de León, Guanajuato, que logró fama con ‘Las Perdidas’, al lado de Wendy Guevara y Kimberly Irene, compartió que ya estaba a punto de entrar al quirófano.

Paola Suárez recibió el apoyo y oraciones de sus seres queridos y seguidores.

“Ya me van a meter al quirófano, ya estoy preparada, primeramente Dios la cirugía dura de 40 minutos a 1 hora, estoy muy bien de la presión, estoy muy relajada, me encanta todo esto, adiós panza de embarazada, me van a sacar mi bebé".

Todo parece indicar que la operación fue un éxito para Paola Suárez... ¡Así salió del quirófano!

Ahora, hay que esperar los resultados de la operación a la que se sometió la querida influencer... ¡Le deseamos pronta recuperación!