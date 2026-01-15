Suscríbete
Famosos

Julio Iglesias reaparece tras denuncias de AGRESIÓN SEXUAL en su contra y ya prepara su defensa

Autoridades en España investigan las denuncias de abuso sexual de dos mujeres.

Enero 15, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Julio Iglesias. Foto: Getty Images

“Llegar al fondo de esta cuestión y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias”.

El intérprete español, Julio Iglesias, reapareció públicamente tras las denuncias por presunta agresión sexual que pesan en su contra, aunque no se mostró dispuesto a dar explicaciones. Sin embargo, ya prepara su defensa ante la investigación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Y es que desde hace un par de días no se habla de otra cosa que no sea el testimonio de dos extrabajadoras de las mansiones de Iglesias en el Caribe. Los señalamientos incluyen penetraciones, besos y muchas violencias sexuales que revelaron a elDiario.es y Univisión Noticias de Estados Unidos tras una investigación de varios años.

¿En dónde reapareció Julio Iglesias?

El cantante habló en privado con la revista ¡Hola!, a quien le dará su versión de los hechos, en un momento de máximo interés mediático y judicial. Según la publicación, Julio Iglesias transmitió un mensaje claro: “No es para él momento de hablar”, pero aseguro con certeza que ese momento “va a llegar muy pronto”.

En tanto, el Ministerio Público aceptó tomar las declaraciones a las dos mujeres en condición de testigos protegidos, tras una denuncia presentada el 5 de enero que incluía delitos de violencia sexual y explotación laborar.

El equipo legal de Women’s Link explicó que las comparecencias podrían realizarse de forma telemática y que la Fiscalía disponía de un plazo de seis meses para decidir si archivaba la causa o presentaba una querella.

Una de las mujeres aseguró que la denuncia buscó enviar el mensaje de que “él no es invencible”.

Julio Iglesias estaría preparando su defensa

La revista explicó que, mientras avanzaban las diligencias, el cantante prepara su defensa para “llegar al fondo de esta cuestión y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias”.

“El entorno cercano del cantante guarda un absoluto silencio evitando declaraciones públicas, pero en declaraciones privadas niegan totalmente los hechos y muestran su estupor ante lo que está sucediendo”, agregó ¡Hola!

Julio Iglesias
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
