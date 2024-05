Pablo Montero se cayó en pleno concierto en San Diego y así reaccionaron las redes: VIDEO

Pablo Montero, quien hace unas semanas fue blanco de críticas por presuntamente irse de un restaurante sin pagar

En una presentación pública, todo puede pasar: desde intervenciones de fans demasiado emocionados hasta leves accidentes e incluso atentados en algunas ocasiones; sin embargo, en esta ocasión fue una caída de Pablo Montero lo que se viralizó en redes por lo curioso del incidente.

El hecho, que ocurrió durante un concierto que Pablo Montero ofreció en Estados Unidos, fue posteado en Instagram y pronto circuló a través de otras plataformas de redes sociales; como era de esperarse, los comentarios de los internautas oscilaron entre las burlas y las críticas.

LA CAÍDA DE PABLO MONTERO: ESTE FUE EL VIDEO QUE SE VIRALIZÓ EN INSTAGRAM

Fue la cuenta oficial de Instagram del programa Siéntese quien pueda la que dio a conocer un video de Pablo Montero durante un show que ofreció en el Seaworld de San Diego, en California.

En la grabación, de breves segundos de duración, se ve al famoso vestido de charro cantando ante varias personas; sin embargo, en cierta parte del concierto, dio unos pasos hacia atrás y se tropezó contra un macetón que no había visto, por lo que fue a dar hasta el suelo en medio de las risas.

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y Pablo Montero logró ponerse de pie para continuar cantando: “Se va caer, se va a caer, se cayó", “Ya me voy pal suelo jajajja”, “Menos mal no salió disparado” y “Casi se nos va!” fueron algunas de las divertidas reacciones de los internautas.

TE RECOMENDAMOS: