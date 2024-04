Cancelan a Pablo Montero por no pagar cuenta en restaurante: ¡Se la descontaron al mesero!

Una supuesta actitud del cantante Pablo Montero desencadenó el repudio y rechazo de una usuaria de redes sociales, quien sin pensarlo dos veces lo expuso públicamente.

El protagonista de la producción “El Rey”, se habría ido sin pagar la cuenta en un restaurante de Playa del Carmen, en Quintana Roo. Y lo peor de todo, es que el mesero del local comercial habría tenido que responsabilizarse, por lo que se le habría descontado de su sueldo.

La usuaria llamada Monse Adeur Zenitram compartió una fotografía en la que se le puede ver a Pablo muy sonriente sentado en la mesa del restaurante en compañía de una mujer.

“Hoy me tocó ver a este señor Don Pablo Montero, en los aguachiles Playa del Carmen, avenida 34. Si alguien me lo cuenta, no lo creo. Se retiró del lugar sin pagar la cuenta, aprovechando descuido de los meseros”, dijo la señora a través de las redes sociales.

La misma cliente comentó que el mesero que atendió a Montero se sintió muy frustrado ante la situación. Hasta los momentos, el cantante no ha declarado nada al respecto.