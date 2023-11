Pablo Montero reacciona a las acusaciones de abuso sexual en su contra, ¿qué dijo de Gaby Spanic?

Pablo Montero y Gaby Spanic están envueltos en la controversia luego de que la actriz asegurara que el cantante presuntamente abusó de ella sexualmente La casa de los famosos. Montero ya dio una respuesta sobre el tema, aunque no se libró de otros señalamientos.

Presuntamente, de acuerdo con lo narrado por Gaby Spanic en Secreto de Villanas, Pablo Montero le habría tocado el busto, además de intentar besarla a la fuerza, declaraciones que calaron hondo en redes sociales. La actriz aseguró, por otro lado, que no procedió legalmente contra el cantante luego de consultarlo con sus abogados.

Pablo Montero ya dio sus primera declaraciones sobre estos señalamientos para el comunicador Alex Rodríguez, quien divulgó a través de su programa Siéntese quien pueda los audios que le envió el cantante; sin embargo, muchas personas consideraron que Montero minimizó las acusaciones de abuso, ¿por qué?

¿POR QUÉ DICEN QUE PABLO MONTERO MINIMIZÓ LAS ACUSACIONES DE GABY SPANIC?

En primer lugar, Pablo Montero se negó a conectarse en vivo para responderle a Gaby Spanic , pues según el cantante, no quiere hablar sobre algo que “no sucedió":

“Lo que pasa es que no quiero darle importancia a lo que no es”

“Lo que pasa es que no quiero darle importancia a lo que no es, si fuera, lo aclaro, pero con el mensaje que te mandé yo creo que está más que claro”, señaló Pablo Montero en el audio.

No conforme con eso, Pablo Montero puso en duda lo que dijo Gaby Spanic, cuestionando por qué no lo había denunciado en su momento o por qué no lo sacaron de La casa de los famosos cuando presuntamente eso pasó:

“Si fuera cierto, pues hubiera denunciado”

“Oye, si hubiera pasado eso, así como te lo puse en el mensaje, ¿no? Me sacan o probablemente sacan a la persona que hizo algo así... Si fuera cierto, pues hubiera denunciado”, se escucha decir al cantante.