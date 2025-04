Pablo Montero respondió de forma contundente a las acusaciones de violencia de una influencer

Pablo Montero vuelve a estar en el centro de la controversia tras ser denunciado por la influencer Elda María Gamiz, expareja del conductor Rafa Mercadante, por presunta agresión física. Los hechos habrían ocurrido en una propiedad del cantante en Quintana Roo, según relató la creadora de contenido.

Elda María explicó para el programa Venga la Alegría, que conoció al actor a través de Instagram, donde intercambiaron mensajes y coqueteos. Tras aceptar una invitación para pasar tiempo a solar, la situación escaló de manera violenta. Según su testimonio, Pablo Montero la sorprendió al proponerle participar en un trío sexual junto a otra mujer presente en la casa, propuesta que ella rechazó tajantemente.

“Me dijo que quería hacer un trío. Y le dije: ‘yo no estoy acostumbrada a eso, yo no soy así, yo quería estar contigo. Y no, no quiero hacer un trío’. Entonces él me dijo: ‘ay, te va a encantar’. Y yo le dije que no y que lo iba a grabar porque me estaba ofendiendo”, contó la influencer.

Además, Elda María señaló que cuando esto pasó, se percató de que Pablo Montero estaba alcoholizado, lo que la hizo temer por su vida: “En el momento que quiero grabarlo me jala el celular, me lo tira y me lastimó la mano y me sacó sangre. Y me dijo ‘ya no seas exagerada’”, señaló.

“Me dijo ‘te voy a meter a la cárcel, vas a estar presa por loca, ya cállate, estoy con la otra, ni siquiera me concentro’”, agregó.

Pablo Montero se pronuncia tras la declaración de Elda María

Tras las acusaciones de Elda María, Pablo Montero respondió de manera contundente: “No me voy a referir a nada de este tema y mucho menos para hablar mal de una mujer”, dio a conocer el citado medio.

“Lo que se ve no se juzga. Cualquier persona inteligente si ve su discurso, pues te das cuenta de qué se trata”, añadió.

En las últimas semanas, el actor de ‘Fuego en la Sangre’ ha estado envuelto en polémica luego de que Enrique Madrid lo denunciara públicamente por presuntamente haberlo golpeado durante una función de ‘Perfume de Gardenia’.

"Lo que se ve no se juzga": Pablo Montero reacciona a la denuncia de la influencer Elda María por supuestas agresiones físicas.😰⚖️#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.#AztecaUNO EN VIVO 👉🏼 https://t.co/gQ6ToBhlaQ 📲💻 pic.twitter.com/BrsuC8GMAs — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 24, 2025

Elda María denunció formalmente a Pablo Montero

El pasado 22 de abril, Elda María presentó una denuncia formal contra Pablo Montero por agresión en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Aunque, por recomendación de su equipo legal, ha limitado sus declaraciones, la influencer busca con su testimonio advertir a otras mujeres para que no pasen por experiencias similares. “Alzo la voz para que otras chavas no caigan en lo mismo”, expresó.

