“Pablo Montero fue acosado": Habla su abogada tras agresión contra Enrique Madrid en ‘Perfume de Gardenia’

Un nuevo escándalo sacude a Pablo Montero tras ser acusado por el actor Enrique Madrid de agredirlo durante una función de Perfume de Gardenia en Tuxtla Gutiérrez.

TVyNovelas platicó en exclusiva con el afectado, Enrique Madrid, y también con la abogada del cantante, Mariana Gutiérrez, quien alega que el cantante reaccionó ante un “acoso sexual”.

Esto dijo Mariana Gutiérrez - Defensa legal de Pablo Montero

La abogada de Pablo Montero señaló: “(Pablo) me dijo que no era la primera vez, que ya habían sido como cinco ocasiones en las que él (Enrique Madrid) lo tocaba por la parte del cuello o por atrás, y Pablo ya le había dicho que no y él insistía en tocarlo. Entonces, dice Pablo, que sintió como un tipo de acoso. Me dio a entender -porque no me lo dijo con palabras exactas- que era como un tipo de acoso sexual, lo que hizo que se exaltara y reaccionara de esa manera”.

Enrique Madrid reveló que Pablo Montero lo amedrentó para que no hablara más sobre su pelea Instagram

Respecto a que ese día el cantante podría encontrarse en un estado inconveniente, la abogada explicó: “Tengo entendido que no fue así porque además Omar Suárez (productor de Perfume de Gardenia) no los deja entrar a trabajar en un estado inconveniente”.

Sobre el despido de Enrique Madrid de la obra, la abogada puntualizó que ese es un asunto que no le corresponde propiamente al cantante “porque él no lo contrató, es un tema que tiene que ver directamente con Omar Suárez”.

“Y si él (Enrique Madrid) quisiera demandar al señor Montero por otro tipo de cuestión, entonces Pablo me dijo que sí me iba a pedir de favor que hiciera la denuncia por lo que él sintió, que es el acoso sexual, y yo como su abogada, obviamente lo defendería. Depende de la acción que Enrique Madrid vaya a tomar legalmente, nosotros responderíamos con lo que es, con lo que Pablo sintió”.

Sin embargo, señaló que hasta el momento Pablo Montero no ha recibido ningún tipo de notificación legal.

Esto dice Enrique Madrid, exempleado de “Perfume de Gardenia”

El actor nos cuenta su versión de lo sucedido con Pablo Montero y asegura que procederá legalmente contra el cantante y contra Omar Suárez, productor de la obra, quien lejos de apoyarlo, dice que lo despidió injustificadamente.

“Yo no iba hablar nada de Omar, pero después de sus declaraciones, en las que ya me está difamando y defendiendo lo indefendible, diciendo que fue una semi cachetada la que me dio Pablo, pues yo no me voy a dejar. Tengo 16 años de trayectoria y no soy un actor que necesita sus cinco minutos de fama, como dijo Omar Suárez”, destacó.

De acuerdo con él, la agresión ocurrió en Tuxtla Gutiérrez, durante la primera función de la obra: “… Pablo estaba en su celular, como siempre, se tropezó e hizo la faramalla de que yo lo empujé; frente a asistentes, técnicos y bailarines me dijo que en su vida lo volviera a golpear, que ¿quién me creía’ y me soltó un primer moquetazo en la mandíbula”.

“Recuerdo que me agarré la mandíbula y le dije: ‘soy yo, Quique, no me desconozcas’. Ahí empezaron sus amenazas, y hay un empujón del que ya no estuve consciente, me comentaron mis compañeros. Yo estaba en shock por la noqueada”.

Enrique Madrid dijo que ese día Pablo se encontraba con una actitud rara: “caminaba tambaleándose, metía la cabeza en la hielera, se secaba el pelo, nunca se peinó, y esa cara de violencia con esos ojos saltones y esa mandíbula trabada nunca lo voy a olvidar”.