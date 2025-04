Pablo Montero, nuevamente en problemas: la exesposa de un famoso conductor lo acusó de presunta violencia física

Los escándalos no cesan para Pablo Montero, pues luego del problema que tuvo con uno de sus compañeros de teatro, salieron a la luz nuevas acusaciones que lo expusieron como un hombre violento. Así lo declaró Elda María, una joven influencer que narró la fuerte experiencia que vivió con el cantante, que aparentemente la habría atacado durante uno de sus encuentros íntimos.

¿Qué pasó con Pablo Montero? Las crudas acusaciones de la exesposa de Rafa Mercadante

Durante una reciente conversación para las cámaras de “Venga la Alegría”, Elda María se sinceró acerca del desagradable episodio que vivió con Pablo Montero. Y es que según las declaraciones de la joven, habían acordado verse para pasar tiempo a solas, pero las cosas se salieron de control cuando ella se negó a tener relaciones con otra mujer, lo que detonó la furia del actor.

“Me dijo que quería hacer un trío. Y le dije: ‘yo no estoy acostumbrada a eso, yo no soy así, yo quería estar contigo. Y no, no quiero hacer un trío’. Entonces él me dijo: ‘ay, te va a encantar’. Y yo le dije que no y que lo iba a grabar porque me estaba ofendiendo. Al momento de que quiero grabarlo, él me jaló el celular y me lastimó la mano”, contó la exesposa del conductor Rafa Mercadante.

Otro detalle que Elda María evidenció, fue que cuando todo esto pasó, se percató de que Pablo Montero se encontraba alcoholizado. Esto habría aumentado su consternación, pues confesó, verlo fuera de sí y tan agresivo la hizo temer por su vida porque la acusó de estar loca y presuntamente el actor de “Fuego en la sangre” amenazó a la ex de su colega con llamarle a la policía para obligarla a irse de su casa.

¿Cuál es la relación entre Pablo Montero y Elda María? Así empezó su cercanía que terminó en caos

Respecto a cómo es que se conocieron, Elda María detalló que si bien no tenía un romance con Pablo Montero, entre ellos sí había una dinámica de coqueteo que comenzó por redes sociales. Fue así como intercambiaron números y pasaron a hablar con frecuencia, hasta que acordaron verse en persona en una de las propiedades del cantante en Quintana Roo, pero aseguró, jamás imaginó todo lo que pasaría por negarse a cumplir uno de sus caprichos.

La exesposa de Rafa Mercadante detalló que conoció a Pablo Montero en redes sociales Instagram

Hasta el momento, el artista mexicano, que en el pasado ya ha sido señalado por su temperamento y adicciones, no se ha pronunciado ante estas severas acusaciones.