Enrique Madrid aseguró que Pablo Montero lo amenazó en su camerino tras fingir disculparse con él públicamente

Continúan los dimes y diretes entre Pablo Montero y Enrique Madrid, quienes protagonizaron un incómodo altercado este fin de semana mientras se preparaban para una función en el teatro. Y es que a pesar de que se especuló que todo terminaría con las disculpas públicas ofrecidas, el escenario se transformó por completo cuando el también cantante fue señalado de solo aparentar su arrepentimiento, cuando en la realidad se habría dedicado a amedrentar a su compañero para que ya no hablara más sobre él.

El compañero que Pablo Montero golpeó señaló sus amenazas y una disculpa poco sincera

Tras el mensaje de arrepentimiento que Pablo Montero ofreció por el altercado que tuvo con uno de sus colegas en “Perfume de gardenias”, trascendió una nueva versión de este escándalo. En esta ocasión durante una charla con “Venga la Alegría”, Enrique Madrid manifestó su descontento con estas disculpas, pues no solo no fueron honestas, sino que habrían estado acompañadas de una fuerte advertencia.

“Me mandó a llamar y yo accedí a ir con el contador y con otro actor. Hay testigos de que no recibí ninguna disculpa en su camerino, sino que recibí otra amenaza, de que si lo volvía a tocar ya no la iba a contar”, apuntó.

Pablo Montero se vio envuelto en un nuevo escándalo por violencia. INSTAGRAM/CAPTURA DE VIDEO

¿Cómo fue la agresión de Pablo Montero contra Enrique Madrid? El recuento de este incidente

De acuerdo con los dichos de Enrique Madrid, el pleito con Pablo Montero empezó a raíz de que le pidió que saliera a despedirse del público, algo que aparentemente lo habría molestado y causó esta inesperada reacción en la que le propinó un golpe en el rostro.

“Fui agredido con un puñetazo, después con un empujón y amenazas. Se volteó y me dijo que no lo volviera a hacer, que no lo volviera a empujar, y ahí fue cuando se le cambió totalmente la cara, los ojos, la mandíbula, y fue cuando ya me dio el puñetazo”, explicó el histrión, reiterando que no comprendía el origen de tanto enojo.