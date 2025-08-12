Jordi Rosado

Famosos
“Otro Rollo” vuelve… pero en vivo: llega “Enrollados”, el show que revivirá la irreverencia tras 18 años
Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Eduardo España vuelven a los escenarios con una versión en vivo del programa que marcó a toda una generación.
August 12, 2025
·
Luz Meraz