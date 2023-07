¡Doña Lucha sí existe! Mara Escalante confiesa quién es la mujer que inspiró su personaje

Mara Escalante protagonizó en 2009 ‘María de todos los Ángeles’, una de las series de comedia más importantes en México y donde dio vida a la protagonista, así como a “Doña Lucha”, un personaje que se ganó el cariño de todos los televidentes.

“Doña Lucha” hizo reír a millones de personas con sus divertidos diálogos o las escenas junto a “Albertano”, interpretado por Ariel Miramontes. Incluso, “Doña Lucha” tiene sus propias redes sociales, donde las nuevas generaciones han tenido la oportunidad de conocerla y engancharse con sus ocurrencias.

En entrevista con Yordi Rosado, Mara Escalante confesó quién es la mujer que inspiró su personaje. La actriz recordó que cuando era una niña conoció a una mujer que años después sería su inspiración para la creación de “Doña Lucha”.

Mara Escalante revela en qué mujer se inspiró para crear a Doña Lucha

“A los cuatro años fue cuando conocí a Doña Licho, que era mi vecina de enfrente. Yo me iba a comer con ella mientras preparaba dulce de leche, me platicaba de sus historias en el pueblo de Temascalcingo y yo la escuchaba, me encantaba que me contara sus historias. Veía que su boquita era rojita delgadita como la de Doña Lucha, que vestía un chaleco arriba de su vestido y luego me decía: ‘acompáñame al mandado’”, comenzó a contar Mara Escalante.

“Todas esas cosas, pues una de chiquita lo registra y yo nada más la veía y creo que absorbí toda esa esencia. La psicología no sólo es de Doña Licho, es de muchas mujeres, de mi madre, de mis tías, de mis vecinas, pero los ademanes sí son de Doña Licho o lo de desaprobar porque tenía muchos hijos varones que andaban con los vagos de la colonia”, agregó la comediante.

En la plática, Mara Escalante también compartió cómo fue que creó el personaje de “María de todos los Ángeles”, protagonista de la serie homónima lanzada durante 2009 en el Canal de las estrellas: “María de todos los Ángeles, tenía una amiga en la prepa 5 que me decía: ‘Ay mana, acompáñame, es que ahí está ese desgraciado que ya no anda conmigo’ y de ahí salió”.