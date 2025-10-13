¿Alma Cero dejó ‘Lagunilla mi Barrio’ a la mala? Surgen rumores de que no se despidió de nadie

“Ya se salió de ‘Lagunilla mi Barrio’, Alma Cero, que dice que por salud mental”.

Durante varios años, Alma Cero dio vida a ‘La Jarocha’ en la obra ‘Lagunilla mi Barrio’, producción de Alejandro Gou, sin embargo ante su salida, surgieron rumores de que no se despidió de nadie y salió ‘por la puerta de atrás’.

Fue Shanik Berman, quien en su programa expresó: “Ya se salió de ‘Lagunilla mi Barrio’, Alma Cero, que dice que por salud mental”.

En la mesa de comentaristas, Shiky, manifestó que “les voy a decir algo, el día que Alma Cero dejo ‘Lagunilla…’ yo ese día estrenaba obra con ella. Entonces vino bastante dolida. No sé lo que le hicieron, nunca nos dijo… Yo creo que fue por tener un poquito de tranquilidad”.

Sin embargo, fue la propia actriz quien aclaró si hubo algún malentendido y si se despidió de sus compañeros.

“Yo sí dije adiós y todo. No tengo que ir con acomodadora y acomodadora y con toda persona, con todo respeto que me merecen los acomodadores. Yo terminé bien y sobre todo estoy cuidando mi salud, que es un hecho que mi esposo me tiene que seguir inyectando vitamina B12 y haciendo terapias para poder estar en escena. Yo tengo que cuidar mi cuerpo”, dijo Alma ante la prensa.

Previamente, la actriz había manifestado que “no me corrieron, fue una decisión que tomé con el corazón. Me voy agradecida y en paz”, expresó, al tiempo que negó haber tenido inconvenientes con sus compañeros de elenco.

Añadió que su salida no se debió a pleitos ni desacuerdos, sino a una etapa que necesitaba cerrar para enfocarse en nuevos proyectos.

Cabe recordar que en noviembre del 2024, Alma Cero ya había dejado la obra siendo sustituida por Niurka, por dos hernias cervicales que sufría y comprometían las rutinas que le exigía el guión.

“No debí haber aceptado hacer esos bailes en ‘Lagunilla’. Lo hice con todo el amor del mundo y porque así somos los actores, como que no nos importa mucho nuestra salud y nos aventamos”, explicó, señalando además lo crucial de que decidiera salir del proyecto, pues sabe que se trata de un problema que a la larga podría agravarse e impedirle disfrutar de su vida con normalidad.

Alma Cero pide matrimonio

Luego de aclarar por qué dejó ‘Lagunilla mi Barrio’, en la alfombra roja de los Premios de la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales que condujo, la actriz se hincó y le entregó nuevamente un anillo simbólico a su esposo, con el que le pidió matrimonio.

“Amor, ¿aceptas una tercera boda para ser mi esposo el resto de su vida?”, le pidió Alma Cero, a lo que su esposo Enrique Orozco respondió: “Estoy gustoso y toda la vida quiero estar a tu lado, mi amor. Y soy el más orgulloso de ti”.

Finalmente, compartió que les ha ido muy bien con la cirugía de cambio de color de ojos a la que se sometieron en agosto de 2024. También explicaron que la operación les ayudó a mejorar su visión.