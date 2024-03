¿'Oppenheimer’ sigue en el cine? De qué trata la película ganadora del Oscar 2024 y dónde se puede ver

Las mejores películas del año fueron premiadas en la ceremonia de los Oscar 2024; si todavía no las ves, aquí te decimos dónde

‘Oppenheimer’, ‘Pobres Criaturas’, y ‘El niño y la garza’, son sólo algunos de los títulos que cautivaron al público durante sus proyecciones a lo largo del 2023. Ahora que han sido reconocidas con el premio Oscar 2024 en distintas categorías, muchas personas están en la búsqueda de plataformas y la cartelera para poder verlas todas.

Si todavía no has visto algunas de ellas, no te preocupes. Aquí te compartimos la lista donde puedes ver todas las películas ganadoras de las principales categorías.

Las principales películas ganadoras de los Oscar 2024 y dónde verlas

Dónde ver ‘Oppenheimer’

La película de Christopher Nolan se llevó 7 estatuillas, siendo la más premiada de la noche incluidas las categorías a Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, Mejor Fotografía y Mejor Banda Sonora.

La historia trata sobre la creación de la bomba atómica, un arma fundamental en la historia de la Segunda Guerra Mundial.

Actualmente, Oppenheimer está disponible en la Cineteca Nacional, Cineteca FICF, y se estrenará en Max el 26 de abril.

Dónde ver ‘Pobres Criaturas’

La película de Yorgos Lanthimos, protagonizada por Emma Stone, fue una de las favoritas de la noche con 4 estatuillas, incluyendo categorías como Mejor Actriz, Vestuario, Maquillaje y Diseño de Producción.

La compleja historia de ‘Pobres Criaturas’ cuenta la vida de Bella Baxter, un experimento al estilo Frankenstein, llena de analogías sobre la el significado de la vida.

Es posible ver ‘Pobres Criaturas’ en cines, y el próximo 20 de marzo estará disponible en la plataforma Star Plus, para Latinoamérica.

Dónde ver ‘La Zona de Interés’

El premio Oscar a Mejor Película Internacional se le llevó ‘La Zona de Interés’, superando a la favorita española ‘La sociedad de la nieve’. En total, se llevó 2 estatuillas.

La película trata sobre la vida del comandante Rudolf Hoss y su familia, que viven al lado de un campo de concentración durante el holocausto.

‘La Zona de Interés’ se puede ver en la Cineteca Nacional y en Amazon Prime Video.

Dónde ver ‘Barbie’

La película de Greta Gerwig, Margot Robbie y Ryan Gosling se llevó sólo un galardón en la categoría a Mejor Canción por ‘What was I made for’, que fue interpretada por Billie Eilish.

Actualmente, algunos cines la proyectan Barbie’, o se puede ver en la plataforma de Max.

Dónde ver ‘El Niño y la Garza’

La película del Studio Ghibli le dio el segundo Oscar a Hayao Miyazaki después de ‘El Viaje de Chihiro’. Cuanta la historia de Mahito, un joven de 12 años que perdió a su madre en un incendio y tendrá que mudarse con su papá y su nueva madre a una casa que tiene secretos que tendrá que descubrir por sí mismo.

Actualmente, es posible ver ‘El Niño y la Garza’ en algunos cines de CDMX. Está disponible también en la plataforma Crunchyroll.

No olvides leer: