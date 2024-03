Thalía lanzó una nueva canción con Ángela Aguilar y la tundieron en redes: ‘Nadie la quiere escuchar’

“Hasta dónde llegaste, Thalía”, escribió un decepcionado internauta cuando la popular actriz y cantante anunció una nueva colaboración con Ángela Aguilar

Hace unas horas salió a la luz, tanto en YouTube como en plataformas digitales Troca, la nueva canción que unió a Thalía con Ángela Aguilar, y aunque se esperaba que la combinación de dos de las voces más icónicas de la música mexicana fuera motivo de alegría, sucedió todo lo contrario.

El hecho de que las famosas optaran por realizar un videoclip animado oficial para Troca tampoco ayudó mucho; sin embargo, es indudable que una vez se cumplió el dicho de que “no hay mala publicidad” debido a que, hasta el momento, el clip acumula casi 60 mil visualizaciones en YouTube.

EL DUETO ENTRE THALÍA Y ÁNGELA AGUILAR ENFURECE A LOS INTERNAUTAS

Ángela Aguilar ha batallado mucho en los últimos meses para ganarse de nueva cuenta el cariño de los internautas, sobre todo luego de que declarara, en una polémica entrevista, que tenía un 25% de sangre argentina, lo que generó una enorme ola de ataques que no ha cesado.

Pero Ángela no se ha quedado quieta: sumada a esta, ha emitido otras controvertidas declaraciones que no han hecho sino aumentar el coraje del público, quien ha pedido boicotear sus conciertos en más de una ocasión.

Es por ello que el hecho de que Thalía hubiera decidido hacer un dueto con ella y sacar una nueva canción de regional mexicano despertó la furia de sus seguidores, quienes no dudaron en reclamarle la publicación de Troca, su nueva canción, e incluso le pidieron que mejor dejara los corridos tumbados para dedicarse a la suyo: el pop.