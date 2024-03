Ignacio López Tarso fue el gran ausente en el “In Memorian” de los Oscar 2024 y así reaccionaron las redes

Desde la enloquecedora aparición de John Cena desnudo para anunciar una de las categorías hasta la increíble actuación de Ryan Gosling cantando el tema I’m just Ken, los Premios Oscar 2024 dieron bastante de qué hablar entre los internautas.

Sin embargo, no todo fueron momentos divertidos: también se hizo presente la controversia y la molestia. Por ejemplo, los cinéfilos hispanohablantes se mostraron molestos luego de que La sociedad de la nieve no fuera premiada como Mejor película extranjera a pesar de ser la favorita de la noche.

Por otro lado, en México, la molestia llegó por otro motivo: aunque se esperaba que este 2024 La Academia de Hollywood ahora sí homenajeara a Ignacio López Tarso en su sección “In Memorian”, esto no ocurrió de nueva cuenta, lo que generó toda clase de ataques en contra de los organizadores.

López Tarso protagonizó la película Macario, nominada al Oscar como Mejor película extranjera en 1961. ESPECIAL

IGNACIO LÓPEZ TARSO, EL GRAN IGNORADO EN LA CEREMONIA 2024 DE LOS PREMIOS ÓSCAR

Ignacio López Tarso y la Academia de Hollywood están más ligados de lo que mucha gente piensa ya que Macario, una de las cintas más emblemáticas del actor mexicano, obtuvo una nominación en 1961 a Mejor película extranjera, lo que puso al país en las grandes ligas de la producción cinematográfica; asimismo, el intérprete llegó a ser parte de La Academia y votante.

Es por ello que a lo largo de la sección “In Memorian”, en donde La Academia rinde homenaje a todas las figuras destacadas del cine que murieron en el último año, los mexicanos pensaron que Ignacio López Tarso ahora sí sería contemplado en el homenaje, algo que no pasó en el 2023 debido a que el primer actor falleció el 11 de marzo, tan sólo unos días antes de la ceremonia.

Es por ello que ahora se pensó que el actor aparecería en este segmento que contó con la participación musical de Andrea y Mateo Bocelli. Lamentablemente, Ignacio López Tarso no apareció, para decepción de los internautas.

Las molestas reacciones en plataformas como X y Facebook no se hicieron esperar, destacándose comentarios como “Ahora ignoraron en el In memoriam a Ignacio López Tarso”, “Se me hace una falta de respeto”, “Me siento totalmente ofendido” y “Esperando un mugre año para ver a Ignacio López Tarso en el In Memoriam y no lo ponen”.