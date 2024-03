¿Dónde ver a los ganadores al Oscar 2024?: No te pierdas estas películas

La ceremonia de la noche más esperada por el cine mundial se realizó sin contratiempos y también sin sorpresas.

La gala de la edición 96 de los Premios Oscar vio triunfar a la gran favorita de la noche: “Oppenheimer”, que logró llevarse siete estatuillas.

En la gala más glamorosa de Hollywood hubo de todo: desnudos, comentarios de protesta contra Donald Trump, la revelación del embarazo de Vanessa Hudgens, Ryan Gosling comiéndose el escenario y una Margot Robbie siempre somriendo pese a que no estuvo nominada.

Te dejamos una lista de las películas ganadoras en distintas categorías y una fácil guía de dónde están disponibles para que, por si aún no las haz visto, comiences a maratonear.

Oppenheimer

Disponible en MAX, a partir de abril

- Mejor película

- Mejor director

- Mejor actor: Cillian Murphy

- Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr.

- Mejor edición

- Mejor fotografía

- Mejor banda sonora original

Pobres criaturas (Poor Things)

En cines

-Mejor actriz: Emma Stone

-Mejor maquillaje y peluquería

-Mejor diseño de vestuario

- Mejor diseño de producción

El niño y la garza

En cines

- Mejor película animada

Los que se quedan (The Holdovers)

En cines

- Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph

The Wonderful Story of Henry Sugar

Netflix

- Mejor cortometraje de ficción

War is Over! Inspired by the music of John & Yoko

En cines

- Mejor cortometraje animado

Anatomía de una caída

En cines

- Mejor guion original

American fiction

Prime video

- Mejor guion adaptado

Barbie

Max

- Mejor canción: What Was I Made For?

Zona de Interés

En cines

- Mejor sonido