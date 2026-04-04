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Omar Fierro responde a la acusación de que hizo fraude para ser dirigente sindical de los actores

Las votaciones se realizaron el 28 de marzo y desde ese día surgieron señalamientos contra su planilla

Abril 04, 2026 • 
Alejandro Flores
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Omar Fierro contendió por la secretaría general de la ANDA

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La Asociación Nacional de Actores está en proceso de renovar su dirigencia a través de un proceso electoral que ha sido escabroso.

Actualmente, los acores tienen a Marco Treviño como secretario general de este sindicato y los candidatos que se presentaron para sucederlo fueron Omar Fierro y Aleyda Gallardo.
Las votaciones fueron de manera electrónica a través de la herramienta llamada Sirvolab, en la que era necesario que los actores se registraran para poder votar. Ese proceso concluyó la semana pasada, el 28 de marzo y desde el momento en que se cerraron las urnas surgieron protestas de parte de la planilla de Aleyda Gallardo.
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Las acusaciones señalaron a Marco Treviño por favorecer a Omar Fierro pero también acusaban que la elección debería invalidarse por no haber tenido el 51% de participación del padrón electoral.

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¿Omar Fierro es el nuevo dirigente de los actores en México?

A una semana de las votaciones, la elección está ahora en revisión por parte de Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, dependencia de la Secretaria del Trabajo, pero Omar Fierro y su planilla decidieron lanzar un comunicado para responder a las acusaciones de fraude.

“Es importante destacar que de parte nuestra acatamos en todo momento las reglas que establecieron la autoridad competente, la asamblea de nuestra asociación y el estatuto que nos rige. La Comisión Nacional Electoral que es la única responsable de nuestras elecciones durante el periodo de campaña”, se lee en el comunicado publicado por Omar Fierro a nombre de toda su planilla Rosazul.

El actor reconocer que las elecciones no han terminado pues falta la validación de la autoridad federal, pero hace uso de su derecho electoral al firmar el comunicado como “Secretario General Electo”.

Respecto a las acusaciones de que fueron favorecidos por Marco Treviño, responde:

“jugamos limpio, respetando a todas las compañeras y compañeras contendientes en el proceso. Nuestras elecciones se pudieron realizar porque contamos con el 51% de miembros con derecho a voto registrados en la plataforma”.

Aleyda Gallardo ha insistido durante esta semana en la acusación contra Treviño y la planilla Rosazul.

Omar Fierro ANDA
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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