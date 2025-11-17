Omar Fierro es hospitalizado de emergencia, ¿cómo está y qué es lo que se sabe?

“He pasado gran parte de mi vida en hospitales, así que miedo… no”.
El actor Omar Fierro se encuentra en un proceso de recuperación luego de haber sido hospitalizado de urgencia.
Visiblemente más delgado, el también conductor tuvo un encuentro con medios de comunicación y ahí reveló detalles de su intervención. “Hace tres semanas me realizaron la operación del apéndice”, indicó Fierro.
Omar relató que comenzó a tener síntomas graves súbitos durante una madrugada por lo que inmediatamente acudió al hospital.
El cuadro clínico que presentaba Fierro pudo derivar en una peritonitis, por lo que el actuar veloz del histrión ayudó a que no existieran complicaciones. Además, compartió que también le agradece la intervención oportuna a una especialista contactada a su vez por una doctora de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).
El actor de 62 años descartó haber sentido miedo durante la cirugía y es que por desgracia ha tenido que pasar varias veces por el quirófano. Las múltiples cirugías que le han realizado incluyen piernas, tobillo y espalda.
Además, Omar ha superado tratamientos por enfermedades como amebiasis, cólera y dengue, mismas que le han dado una perspectiva serena frente a estas situaciones.
“He pasado gran parte de mi vida en hospitales, así que miedo… no”, expresó.
El presentador de ‘¡Qué buena hora!’ bromeó sobre sus malestares repentinos y las consecuencias de sus procedimientos médicos.
“Estas cosas suceden de manera inesperada. Ya no tengo vesícula, apéndice ni rodilla izquierda; ahora tengo una de titanio”, dijo entre risas, mostrando su capacidad de enfrentar la adversidad con optimismo.