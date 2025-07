Erika Buenfil y Omar Fierro nos comparten sus recuerdos de Amor en silencio, inolvidable telenovela de los 80

La telenovela Amor en silencio es una de las telenovelas mexicanas más emblemáticas de los años 80, producida por Carla Estrada para Televisa y transmitida originalmente en 1988.

Su éxito fue tal, que se convirtió en un clásico del melodrama. Esta tierna historia posicionó a dos primeros actores: Erika Buenfil y Omar Fierro. En la primera etapa, el galán fue Arturo Peniche.

‘Amor en silencio’ fue impactante porque, a mitad de la historia, mataban a los protagonistas el día de su boda... La trama continuaba con la hija de ambos y un jovencito sordomudo, interpretado por Omar Fierro.

Platicamos con Erika Buenfil y Omar Fierro sobre ‘Amor en silencio’

Erika, ¿qué personajes recuerdas de los 80?

De los que más marcaron mi carrera evidentemente fue Marisela y la de Amor en silencio.

El galán de telenovela que marcó tu vida...

Pues no tengo un galán específico. Con todos me llevaba muy bien. No te puedo decir que hay un favorito, pero me encantaría volver a trabajar con Alexis Ayala.

¿Cómo recuerdas tus días de grabación?

Son exactamente iguales. Solamente que eran menos horas de grabación y en algún momento se trabajaba nada más la mitad del día, digamos que, de ocho de la mañana a tres de la tarde, porque después de la comida entraba otra telenovela.

“En algunos casos grababas 15 días y 15 días descansabas, porque esos 15 días grababa otra telenovela. Eran capítulos de media hora y no de una hora como ahora, aparte había muchos menos foros, pero el sistema sigue siendo parecido”.

¿Conservas amigos de la época?

Mi amigo de ese entonces era un director de escena, que en ese momento también estaba actuando, Sergio Jiménez. Me llevaba muy bien con Jacqueline Andere, Eduardo Yáñez, Laura Flores... y me hice muy amiga de Omar Fierro, hasta medio fuimos novios. De hecho, hasta la fecha, con Omar Fierro me llevo muy bien, al igual que con Alexis Ayala y Arturo Peniche.

ENTRE GALANES “NUNCA HUBO RIVALIDAD”

Omar, ¿qué significó Amor en silencio para ti?

Mi primer estelar obviamente, no había tantos foros, hasta el 86 fue cuando construyeron la parte de atrás, antes estaban solamente seis foros.

¿Qué telenovelas hiciste en los 80?

Guadalupe, Quinceañera, Monte calvario, Lo blanco y lo negro, Principessa, Cuando llega el amor y Amor en silencio.

¿Cómo era ser galán en aquel entonces?

Pues igual, sólo que ahora quieren que estés muy marcado, antes era todo por talento. Yo siempre me he manejado con el corazón.

¿Había mucha competencia?

Estaba Ernesto Laguardia, Eduardo Palomo, Eduardo Yañez, que era de mi edad y la verdad siempre nos llevamos muy bien, nunca hubo rivalidad, en cada telenovela uno hace familia.