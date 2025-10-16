Nodal pide perdón en su nueva canción: “Lo malo es que no dejo de quererte”

Con la ayuda de Luan Santana, Christian Nodal compuso su nueva canción, de la cual publicó un extracto en su cuenta de Instagram.

Nodal está en medio de un pleito mediático debido a la llegada de su ex pareja Cazzu, quien está de gira en México.

La rapera argentino habló, antes de su show, de las condiciones en que viajó desde Argentina en compañía de su hija de 2 años Inti.

Aseguró que tuvo que tramitar un permiso unilateral porque Nodal se negó a firmar el permiso; pero el cantante ha negado esa versión.

¿Qué dice la letra de la nueva canción de Nodal?

Mientras se desarrolla esa polémica (Cazzu estará en México dos semanas más) Nodal publicó esta nueva canción cuya letra es un arrebato romántico ante el despecho del abandono de una mujer.

A veces con querer no es suficiente /

lo bueno dicen que dura muy poco /

lo malo es que no dejo de quererte

Hizo la publicación en Instagram con un agradecimiento en portugués Instagram

Este verso lo canta Nodal pero luego viene la intervención de Luan Santana, quien es hoy un referente de la música pop brasileña por la fusión que hace con el género caipira.

A diferencia de los versos que canta Nodal, los de Luan son más largos y tiene una rítmica más cercana a la música sertaneja, una derivación de la caipira.

Mi niña que he pecado que lo nuestro haya terminado así

que triste que la historia que escribimos no tenga un final feliz

de haber sabido que ese beso era el último de amor no te lo daba

no te besaba

de haber sabido que es anoche era la ultima...

Nodal no publica música nueva desde septiembre de 2023, cuando publicó un EP con cinco canciones que coquetean entre el regional mexicano y el pop.

Esta canción, por tanto, formaría parte del primer álbum que publica desde que se casó con Ángela Aguilar.