Nodal pide perdón en su nueva canción: “Lo malo es que no dejo de quererte”

El cantante, que no publica álbum nuevo desde hace 2 años, colabora con Luan Santana

October 15, 2025 • 
Alejandro Flores
nodal cancion nueva.jpg

Nodal publicó un fragmento en Instagram

Instagram

Con la ayuda de Luan Santana, Christian Nodal compuso su nueva canción, de la cual publicó un extracto en su cuenta de Instagram.

Nodal está en medio de un pleito mediático debido a la llegada de su ex pareja Cazzu, quien está de gira en México.
La rapera argentino habló, antes de su show, de las condiciones en que viajó desde Argentina en compañía de su hija de 2 años Inti.
Aseguró que tuvo que tramitar un permiso unilateral porque Nodal se negó a firmar el permiso; pero el cantante ha negado esa versión.

¿Qué dice la letra de la nueva canción de Nodal?

Mientras se desarrolla esa polémica (Cazzu estará en México dos semanas más) Nodal publicó esta nueva canción cuya letra es un arrebato romántico ante el despecho del abandono de una mujer.
A veces con querer no es suficiente /
lo bueno dicen que dura muy poco /
lo malo es que no dejo de quererte

nodal cancion nueva.png

Hizo la publicación en Instagram con un agradecimiento en portugués

Instagram

Este verso lo canta Nodal pero luego viene la intervención de Luan Santana, quien es hoy un referente de la música pop brasileña por la fusión que hace con el género caipira.

A diferencia de los versos que canta Nodal, los de Luan son más largos y tiene una rítmica más cercana a la música sertaneja, una derivación de la caipira.
Mi niña que he pecado que lo nuestro haya terminado así
que triste que la historia que escribimos no tenga un final feliz
de haber sabido que ese beso era el último de amor no te lo daba
no te besaba
de haber sabido que es anoche era la ultima...
Nodal no publica música nueva desde septiembre de 2023, cuando publicó un EP con cinco canciones que coquetean entre el regional mexicano y el pop.
Esta canción, por tanto, formaría parte del primer álbum que publica desde que se casó con Ángela Aguilar.

Christian Nodal
 Cazzu
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
