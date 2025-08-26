No incluir también es excluir: Exhiben a Mar Contreras haciendo lo mismo de lo que se queja en LCDLFM

Desde que comenzó La Casa de los Famosos y se formaron las habitaciones Día y Noche, se notó la diferencia entre ambos cuartos, con una clara líder por un lado que ya fue eliminada del concurso.

Se trataba de Ninel Conde, quien nunca conectó con Mar Contreras, quien es la única mujer del cuarto Noche luego de que Priscila Valverde hizo un cambio de integrantes, entre Aldo De Nigris y Dalilah Polanco.

Durante los primeros días fue evidente la división, y afuera, cada grupo de seguidores defiende a su favorita. Ninel ya salió de La Casa de los Famosos, pero Mar Contreras sigue resaltando que es excluida.

Así se lo reclamó a Dalilah Polanco en la gala de eliminación de este 24 de agosto. Ambas ya son nombradas reinas de sus respectivos cuartos, por lo que la guerra ya comenzó.

Mar Contreras fue directa con sus palabras: “No incluir también es excluir. Es todo lo que tengo que decir”.

Sin embargo, en redes sociales circulan imágenes obtenidas del 24/7 que se puede ver en ViX Premium, donde Mar también excluye a habitantes del equipo contrario.

En el clip editado, se escucha a Mar llamando “Colados” a aquellos habitantes del Cuarto Día que quieren convivir con los del Cuarto Noche.

Incluso ya la llaman “Mar Incongruente Contreras”, y hay quienes la tachan de ser “la única que quiere llevarse bien con los hombres, pero no soporta a ninguna mujer”.

Ceci Ponce opina... y revela su vivencia con Mar

Asimismo, en medios de comunicación comentan la situación de La Casa de los Famosos México, como Ceci Ponce en el programa de radio de Shanik Berman.

Ahí, Ceci recordó que trabajó con Mar Contreras y la acusó de mostrar una cara a ella, pero otra con los productores teatrales.

Sin embargo, anotó: “Es parte del juego, no deja de ser un juego. Siento que hay parte de personalidad, pero otra cosa es la mera de jugar, donde uno se permite ser más villano que uno no podría ser en la vida, aprovechas el espacio para dejarte ir con todo”.