Niurka sorprendió al revelar que jamás amó a Juan Osorio, ¿fue un matrimonio por conveniencia?

Fue durante un encuentro con medios de comunicación celebrado en el marco de la presentación de Pitbull, el nuevo sencillo de Niurka, que “ La mujer escándalo ” aclaró si son ciertos los rumores de que su carrera en México se impulsó gracias a su relación con Juan Osorio, con quien estuvo casada de 1998 al 2003.

La pareja, quien tuvo un hijo en común: Emilio Osorio , se conoció en Cancún, donde la vedette cubana trabajaba en ese entonces, y desde que la relación se dio a conocer públicamente los rumores de un supuesto matrimonio por conveniencia no tardaron en esparcirse.

Ahora, varios años después de su escandaloso divorcio, Niurka Marcos aceptó que, si bien Juan Osorio ayudó a impulsar su carrera en la televisión, ella también lo ayudó en otros aspectos, por lo que consideró que ambos resultaron beneficiados aunque jamás se llegó a enamorar de él.

NIURKA ACEPTÓ QUE JAMÁS SE ENAMORÓ DE JUAN OSORIO: “QUEDAMOS A MANO”

En cierto momento de su charla con los reporteros, Niurka fue muy clara al asegurar que nunca se enamoró de Juan Osorio, aunque sí lo llegó a adorar y a tenerle un gran cariño, pues ambos se apoyaron: mientras que él impulsó su carrera en México, ella lo ayudó a salir de las drogas.

“Yo no te voy a decir que me enamoré de Juan, yo a Juan lo adoré. Lo adopté, lo quise mucho y fue para mí mi familia, él me ayudó a colocarme en el escenario ideal que cualquier artista quisiera como lo era Televisa en ese momento y yo lo ayudé a salirse de las drogas”, señaló la vedette cubana.

Niurka también aseguró que no sólo ella salió ganando en su relación con Juan Osorio, pues él también salió beneficiado económicamente de ese breve matrimonio:

“Entonces los dos luchamos por los dos y mi carrera le aportó mucho beneficio económico a él y su regalo de ponerme en Televisa me aportó mucho beneficio económico a mí, entonces estamos a mano”, declaró, contundente, “La mujer escándalo”.