Niurka rompe en llanto por eliminación de Emilio Osorio y porque no la dejaron entrar a LCDLFM

Luego de más de dos meses en ‘La Casa de los Famosos México’, Emilio Osorio fue el quinto eliminado del reality.

El llamado ‘Halcón’ del Team Infierno fue recibido por su papá, el productor Juan Osorio, en el foro. Sin embargo, su mamá, Niurka Marcos y su familia fueron apoyarlo, pero no los dejaron entrar.

Ante el apoyo de los seguidores de su hijo, ‘Mamá Niu’ no pudo evitar llorar a las afueras de LCDLFM: “Todos son ganadores y no se merecía que saliera hoy nadie”, se escuchó decir a una fan.

Niurka Marcos compartió cómo se sentía ante la eliminación de su hijo, Emiio Osorio.

“No nos dejaron entrar, digo yo entendería que a mi no me dejaran entrar, pero hubieran invitado a su hermanito Quiko. Bebé, aquí estoy mi amor, mi rey hermoso. Te amo mi vida, ya son ganadores”.

“Estoy contenta, me encantó todo lo que dijo, lo entendimos fuerte y claro, su mensaje fue muy directo, nada subliminal, ‘ahora voy a ser yo’, y eso me encantó, ahora no va a depender de nada ni de nadie”, expresó.

Por su parte, Romina Marcos comentó que no importaron las horas que esperaron afuera, pues sólo quería abrazar a su medio hermano.

“Y como la familia de Emilio no fue requerida para estar ahí en la gala, de público aunque sea, no se nos invitó, estamos aquí afuera comprando porque tenemos hambre, no hemos cenado nada. Estoy muy feliz, no saben como quiero abrazarlo. No nos importa salir en la gala, ahí de publico, esperar a que saliera, abrazo, llorar, que sintiera el amor de su familia”.