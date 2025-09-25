Aparece el nombre de una MUY famosa conductora en la historia de Ricardo Pérez y Susana Zabaleta

“El youtuber no consiguió acercarse a la presentadora, por lo que decidió buscar a la soprano”.

Otro escándalo ha salido a la luz e involucra a Ricardo Pérez, la actual pareja de la cantante Susana Zabaleta. Y es que en las últimas semanas el comediante ha enfrentado escándalos de infidelidad, burlas a la prensa de espectáculos y hasta una denuncia de acoso sexual.

Ahora, el influencer de 30 años, suma otra polémica, y es que se dice que habría intentado conquistar a una muy famosa conductora de televisión antes de consolidar su relación con Zabaleta.

En el programa de radio ‘Todo para la mujer’, la comunicadora Liz López reveló que el conductor de ‘La Cotorrisa’ tuvo toda la intención de salir con Galilea Montijo.

La información fue filtrada, supuestamente, por la expareja de Pérez, Samii Herrera, con quien surgieron los rumores de infidelidad a Susana Zabaleta.

De acuerdo a lo dicho por la conductora, el youtuber no consiguió acercarse a Montijo, por lo que decidió buscar a la soprano, con quien actualmente tiene una relación de poco más de un año.

“Se dice, esto no me consta, pero dicen que primero pensó en buscarse de novia a Galilea”, indicó López.

Maxine Woodside, titular de la emisión ‘Todo para la mujer’, agregó entre risas que quizás Ricardo ni siquiera conocía a Isaac Moreno, el actual novio de Galilea, a quien describió como “todo un muñeco”.

Por su parte, otro reportero de espectáculos, Gabriel Cuevas, indicó en su programa ‘Cállate los ojos’, que Ricardo habría mantenido contacto y le habría coqueteado a su exnovia, Samii Herrera, cuando ya salía con la intérprete.

“A mí me platicaba Gabo (Cuevas), y yo platiqué con Samii Herrera, exnovia de Ricardo, hace unas dos horas. Samii me dijo que todo lo que dijo Gabo es real, que él la busco, no la trató bien como mujer”, agregó el comunicador Ernesto Buitrón en ‘Todo para la mujer’.

Denuncia por acoso sexual

Ricardo Pérez y su compañero de programa, Slobotzky, ahora tendrán que responder a la denuncia por supuesto acoso sexual que interpuso una mujer de nombre Jesica Bustos, identificada como esposa del influencer y comediante Xuxo Dom.

Bustos demandó a los creadores de contenido por comentarios que calificó como ofensivos y de índole sexual, realizados en el episodio 308 del programa titulado ‘Confundió mi declaración con un asalto’.

“Se presentó una denuncia en contra de unos creadores de contenido por el delito de acoso sexual. La carpeta se encuentra en integración, pero toda vez que se pase al juez de control y se judicialice, ya podré dar más información”, explicó Bustos en sus redes sociales.

También añadió que esta situación afectó su integridad y su autoestima, por lo que decidió proceder legalmente.