Exnovia de Ricardo Pérez confirma mensajes del comediante, ¿le fue infiel a Susana Zabaleta?

La influencer Samii Herrera respondió a los rumores de que tiene una aventura con su ex Ricardo Pérez.

September 18, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Ricardo Pérez sí le envió mensajes a su exnovia Samii Herrera.

“Seguir relacionándome con él es un recurso…”

Recientemente, el noviazgo entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez ha desatado polémicas que comenzaron en un arribo de la pareja al aeropuerto de la Ciudad de México desde Monterrey. Los medios de comunicación rodearon a la soprano para buscar un pronunciamiento sobre Ángela Aguilar y su participación en el evento de ‘Los 300 líderes más influyentes de México’, lo que generó la molestia del comediante.

Pérez se quejó de la prensa en su programa ‘La Cotorrisa’ y como estrategia envió a uno de sus colaboradores a hacer preguntas y a rodear a Susana en otro de sus encuentros con los reporteros de espectáculos.

Esto se suma a un supuesto coqueteo entre Ricardo y su exnovia, la influencer Samii Herrera, mismo que fue expuesto por el reportero Gabriel Cuevas, quien aseguró que intercambiaron mensajes.

Zabaleta fue cuestionada por la supuesta infidelidad de su pareja, pero no quiso responder, sin embargo, quien sí respondió fue la propia Herrera.

¿Qué dijo la exnovia de Ricardo Pérez?

Sammi tomó sus redes sociales y a través de una historia negó seguir con un vínculo sentimental con Ricardo. “Falso. Qué afán de embarrarme con gente que ya no está en mi vida”, dijo la influencer.

En una segunda publicación, añadió: “Nuevamente puedo confirmar que esta lucha de egos y poder nunca acaba en este medio”.

Después, terminó por admitir que el youtuber sí le envió un mensaje, pero explicó que “nunca fue una invitación a comer, fue una invitación a platicar situaciones que habían salido a la luz, de mi parte siempre con respeto y sin ningún interés”.

“Si alguien necesita cambiar historias para dañar a terceros, qué triste, porque la realidad no cambia por más que la disfracen”, señaló, aludiendo al rumor que comenzó el reportero Cuevas.

Siguió: “La historia se distorsiona por alguien que no convive conmigo, no me conoce, no me respeta y se dirige de una manera denigrante hacia mi persona”.

Samii dijo estar “cansada de repetirlo: no tengo nada que ver con esa persona, no me interesa, y seguir relacionándome con él es un recurso tan gastado que ya hasta aburre”.

“Sí, lo mencioné en confianza con un tercero, pero jamás a quien lo dijo, ni con las intenciones que ahora quieren inventar. Lo demás es pura fantasía”, finalizó la influencer.

¿Cómo se desató el rumor de infidelidad de Ricardo a Susana?

En el programa de YouTube ‘Cállate los ojos’, del propio Cuevas, el reportero reveló que vio los mensajes que Ricardo le había enviado a su exnovia, de forma “coqueta”.

“Usted póngase a serle fiel a Susana Zabaleta porque usted le ha coqueteado a la niña que, según, no le ha pagado a las otras niñas. A Samii Herrera”, comentó el comunicador.

Gabriel aseguró que por el cariño que le tiene a la cantante es que expuso esta situación, aunque nunca mostró pruebas de los mensajes.

