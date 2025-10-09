Niurka se lanza contra Ninel Conde y asegura que “ella nada más abre el hocico y se desprestigia”

“Se quemó sola, solita, no hubo que hacer nada. Y luego yo me pulo mi corona”.

La cubana Niurka siempre ha dejado claro que considera que Ninel Conde no tiene talento. Y los pleitos más mediáticos entre ambas famosas estallaron en 2014, cuando Marcos comenzó a señalar a su compañera de bloquearla en ciertos proyectos.

En aquel entonces, la bailarina acusó directamente a la exparticipante de ‘La Casa de Los Famosos México’ de haber intervenido para que la dejaran fuera de la puesta teatral ‘Baño de Mujeres’.

“Ha hecho daño, ha quitado trabajo a gente, a mí me quitó un trabajo”, decía Niurka hace poco más de 10 años.

A partir de ese momento, se desató un intenso intercambio de declaraciones entre ambas famosas que, lejos de terminar, con el tiempo se incrementó.

De las polémicas entre Ninel y Niurka, la cubana soltó las mejores frases que no sólo se han hecho virales sino que permanecen entre usuarios de internet.

* “¿Bailas?, ¿cantas?, ¿piensas? Ella cree que no se ha puesto bótox y que no se ha puesto pecho y ni se cree que se ha puesto chamorro, ni que se pudo quijada, pómulos; ella ya se le olvidó que está tapizada de bótox así”.

* “No, ella no es vedette. No voy a decir que le falta mucho, le falta todo”.

* “Hace las paces y luego no quiere andar con enemigos… a ella le molesta todo”.

* “Es su falsa imagen (no lo que me molesta) y su doble moral hipócrita… yo se lo he dicho todo en su cara”.

* “Qué falta te hace tu mami, mi amor, porque cuando ella estaba ten cuidaba de que no fueras tan pend*ja”.

* “Ve tras bambalinas cómo trata mal a todo el que está alrededor de ella”, son algunas de las frases más icónicas que Niurka le ha dedicado a Ninel.

Ahora, con la reciente participación de Conde en ‘La Casa de Los Famosos México’, la cubana fue cuestionada sobre su participación y allí destacó que “se quemó sola, Ninel no tiene que hacerle nadie… Ninel es como Manelik, nadie le tiene que hacer una mala publicidad, una campaña de desprestigio ni nada. Ellas nada más abren el hocico y se desprestigian solas. Es impresionante”, atajó la vedette.

Y añadió que ha disfrutado desde la distancia como sus palabras tienen peso y ‘le dan la razón’.

“Se quemó sola, solita, no hubo que hacer nada. Y luego yo me pulo mi corona cuando la gente misma, que son seguidores o eran seguidores de ella, o los que no lo eran, que decían ’Niurka tenía razón’. Entonces es allí cuando yo empiezo a pulir mi corona”, sentenció.

El escándalo de Ninel Conde en ‘La Casa de Los Famosos México’

Cabe recordar que Ninel estuvo en el ojo del huracán por su salida del reality, pues ella misma aseguró que salió por contrato y no por la votación del público. Ante sus declaraciones fue obligada por ‘La Casa’ a explicar que no fue así.

Y se encendieron los focos rojos cuando dijeon que todo estaba arreglado desde un principio.

“Ninel está muy preocupada, no quiere meterse en líos legales ni contratar abogados; lo único que busca es que la perdonen”

Otra amiga de la actriz aseguró que los reclamos fueron directos y contundentes: “Le pidieron que borre de inmediato todas las publicaciones y entrevistas donde dijo eso. Además, tiene que ofrecer una disculpa pública en los mismos lugares donde ventiló el tema. Y como si fuera poco, le advirtieron que deberá pagar más de medio millón de pesos como penalización”. La misma fuente agregó que, para empeorar la situación, también le congelaron los pagos pendientes hasta nuevo aviso.

“Le recalcaron que debe estar disponible para el tour de eliminados y cualquier aparición relacionada con el reality. Si no cumple, se considerará otro incumplimiento y tendrá todavía más problemas”, puntualizó una de sus confidentes.