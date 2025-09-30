Suscríbete
Famosos

‘Las Inventadas’: Ninel Conde le propone a ViX un nuevo reality para darle continuidad a LCDFM

‘El Bombón Asesino’ confirmó que está en pláticas para llevar a cabo su concepto donde el grupo viajaría por el mundo con “barra libre”.

September 30, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Ninel-Conde-Inventadas.jpg

‘El Bombón Asesino’ quiere que las mujeres del Cuarto Día viajen por el mundo en un nuevi reality.

Instagram

Ninel busca que ‘Las Inventadas’ viajen a Santorini, Mykonos, Dubái, Ibiza o Brasil.

Antes de que se termine ‘La Casa de los Famosos México’ y tras su salida, Ninel Conde quiere aprovechar la exposición y darle continuidad a su vínculo con los famosos habitantes.

A través de sus redes sociales, ‘El Bombón Asesino’ reveló su intención de crear un reality show al que llamaría ‘Las Inventadas’, y busca que se transmita por ViX.

La actriz considera que hay un público interesado en ver más sobre la amistad que iniciaron las integrantes de Cuarto Día: Mariana Botas, Priscila Valverde, Elaine Haro, Dalílah Polanco y la propia Ninel.

Conde externó que los seguidores del proyecto disfrutaban las actividades que se desarrollaban entre mujeres como las sesiones de maquillaje, el intercambio de tips de belleza, además de sus estrategias para solicitar votos a favor de sus nominados. Fue en ese contexto donde ‘El Bombón Asesino’ bautizó al grupo como ‘Las Inventadas’.

Ninel solamente permaneció tres semanas y paulatinamente el Cuarto Día se fue desplomando, dejando a Dalílah como la única integrante femenina en llegar a la final. Pese a su salida, la intérprete de ‘Callados’ dice que le habría gustado generar más contenido junto a ‘Las Inventadas’ dentro del reality. Sin embargo, en sus palabras, estaría “mejorado” e incluiría viajes internacionales y barra libre.

“Saben qué, quiero que hagamos un reality de ‘Las Inventadas’. ¿Qué les parece? Ya lo estoy platicando para producirlo y ¿a quién creen que se lo vamos a proponer? A ViX. Es algo que creo funcionaría mucho”, afirmó durante su transmisión en vivo.

Y profundizó en que las participantes viajarían por diferentes destinos del mundo, disfrutando de alimentos y alcohol sin límite, contrario a las restricciones que vivieron en ‘La Casa de los Famosos México’.

“¿Les gustaría un reality de ‘Las Inventadas’? Viajando por el mundo con barra libre. Imagínense nosotras viajando por el mundo con barra libre y comida; no que nos den así poquito de alcohol y a las 2 de la madrugada te apaguen la música. Hay que empezar a escribirle a ViX para que apoyen la moción: ‘Reality Las inventadas por el mundo’”, dijo Ninel.

La propuesta de reality generó diversas reacciones entre seguidores y detractores del ‘Bombón Asesino’, por lo que Conde expresó:

“Las que dicen que no y están aquí muy pendientes, váyanse a otro live, chavas. Si no les gusta el rollo del reality, ahí lo van a estar viendo para criticar, y van a pagar gran suscripción porque, obvio, no vamos a ir a cualquier lugar, sino a los lugares más top del mundo: Santorini, Mykonos, Dubái, Ibiza, Brasil”, concluyó.

ninel conde La Casa de los Famosos México
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
