¿Qué opina Emilio Osorio sobre la fuerte pelea entre Niurka y Juan Osorio por Aventurera? Esto dijo

Emilio Osorio Aventurera que enfrentó a sus papás, Niurka y Juan Osorio: para el joven, debe haber respeto por encima de todo.

La fuerte guerra de declaraciones entre Niurka y Juan Osorio ha acaparado las tendencias de búsqueda en los últimos días, y todo comenzó cuando al productor se le ocurrió decir que, gracias a él, la vedette tuvo su primera oportunidad en el mundo del espectáculo en México.

La “Mujer Escándalo”, por supuesto, no se quedó callada ante estos señalamientos y le respondió a su exesposo con una serie de declaraciones que causaron furor entre los internautas, y es que a decir de la cubana, ell a le salvó la vida a Osorio al ayudarlo a superar sus adicciones .

En medio de este intercambio de insultos, Emilio Osorio sostuvo un encuentro con medios de comunicación en donde habló sobre este delicado tema, ¿de parte de quién está, de Niurka o de Juan Osorio?

LA INESPERADA REACCIÓN DE EMILIO AL PLEITO DE SUS PAPÁS, NIURKA Y JUAN OSORIO

Durante la charla que Emilio Osorio sostuvo con varios reporteros recientemente y que fue difundida en el canal de YouTube del periodista Eden Dorantes, el joven cantante dejó en claro que, lejos de tomar partido por su mamá o su papá, optó por respetar sus opiniones y alejarse de una polémica que podría distanciarlos como familia.

“Respeto la opinión de mi madre y también respeto la opinión del público”

“La verdad yo no me meto. No es mi problema”, comenzó a decir Emilio en sus declaraciones en las que aseguró que Niurka no es la persona conflictiva que muchos creen.

“Mi mamá, aunque parezca muy polémica, es una persona muy respetuosa”, reveló el joven, quien poco después detalló que, aunque no le corresponde tomar partido por alguien, sí tiene una predilección.