Ninel Conde se derrumba y rompe en llanto ¿qué le pasó en La Casa de los Famosos?

Ninel Conde tuvo un momento complicado previo a la gala de eliminación de este domingo 10 de agosto, la segunda de la edición 2025 de La Casa de los Famosos. Elaine Haro incluso se acercó a abrazarla para consolarla y decirle: “Yo soy tu hija y me siento orgullosa de ti”, en referencia a que dentro del reality, ambas han desarrollado una relación muy estrecha.

La Bombón Asesino llegó al límite de sus sentimientos y lloró frente a Facundo, Dalilah Polanco y Eleaine cuando se acordó de sus hijos y se imaginó qué estarán pesando cuando la ven en La Casa de los Famosos.

“No quiero estar cag... y que mis hijos me vean”, dijo Ninel.

La actriz y conductora ha sido acusada de manipular a algunas de las habitantes de La Casa de los Famosos con quienes ha creado el grupo de “Las Inventadas”. Este mismo domingo, en la casa se escucharon las bocinas de tres carritos desde los que se alertó a las mujeres que deben “alejarse” de Ninel.

Los “carritos” son autos con parlantes y bocinas que contratan fans y familiares de los habitantes para recorrer las calles alrededor de La Casa y tratar de mandar mensajes.

Elaine Haro la consoló ´ViX

En esta ocasión, los tres mensajes fueron en contra de Conde. Luego de eso, vino el derrumbe de Ninel.

“No quiero avergonzar a mis hijos”, empezó´a decir, a lo que Facundo le respondió que no debería preocuparse por eso.

Dalilah Polanco le dijo: “Tu hija ya está grande, ya sabe de qué lado masca la iguana”.

La hija mayor de Ninel procura estar lejos

La hija mayor de Ninel tiene 28 años. Su papá es el actor Ari Telch, con quien Conde tuvo una relación apasionada pero también tormentosa.

El hijo menor es fruto de su relación con el empresario Giovanni Medina, con quien cuyo divorcio fue un largo pleito legal que terminó con el no bajo la custodia de él; es decir que ella lo ve solamente en el régimen de visitas semanales.

Mientras lloraba, Ninel dijo que una de las cosas que más le dolía es que su hija mayor procura mantenerse alejada de su vida farandulera.

“Mi hija ha pasado muchos problemas difíciles por todo lo del pasado... de chiquita la molestaban mucho y ahora no le gusta ni que la mencione”.

Su hijo menor tiene ahora 10 años.

