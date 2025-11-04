Suscríbete

El Tenorio Cómico

abelito--exclusiva-.jpg
Famosos
Abelito ya triunfa en ‘El Tenorio Cómico’ y asegura que su humildad sigue intacta
Convertido en un huracán dentro de la industria del entretenimiento, el tercer finalista de LCDLF México se abre camino entre estrellas.
November 04, 2025
 · 
Nayib Canaán