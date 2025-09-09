Ninel Conde admite si tiene problemas con Televisa tras escándalo y qué pasó con su gira en Colombia

Luego de que en TVyNovelas dimos a conocer en exclusiva que Ninel Conde había incumplido con su contrato en La casa de los famosos México y que sería multada, regresó a las galas tras recibir un jalón de orejas y concedió una entrevista a Marie Claire Harp, la Informatrix de LCDLF, donde pese a que dio la cara, sus explicaciones terminaron despertando dudas.

“Cuando tú haces un live en tus plataformas, de pronto puedes estar en un tono sarcástico y cotorreando, además estaba con un amigo, quien fue quien hizo esas bromas sarcásticas que no todo mundo las entiende, se sacaron de contexto, incluso al siguiente día, yo misma dije: ‘¿Qué pasó?’”.

“Esa noche habíamos salido a cenar, nos tomamos nuestros vinitos, estábamos todos alegres y fue muy fácil cotorrear de ese tema, pero evidentemente nunca fue un facto o un hecho, en ningún momento se dijo algo de manera oficial, obviamente no hubo ningún acuerdo, ningún convenio de salir, yo hubiera querido salir después si hubiese sido un arreglo, pero no hubo ningún tipo de acuerdo; al contrario, yo creo que la gente es quien decide en este programa, que la realidad que nosotros vivimos sea diferente a la que la gente lee ya es otra cosa, pero al final la gente es quien decide”.

Ninel Conde es clara al señalar que jamás se tuvo la intención de especular o desinformar.

“En ningún momento hubo esa mala intención de crear esa desinformación, fue un cotorreo desatinado, desafortunadamente ahorita en donde esté mi imagen, mi nombre, en algún live, va a ser nota, van a hablar, van a decir, pero me preocuparé el día que no lo hagan, pero si genera ciertas situaciones como estas que es importante aclarar, además que yo nunca lo dije, lo dijo mi amigo y yo me reí”.

Si es que se pudiera señalar que Ninel y Televisa tienen desacuerdos, la actriz lo niega, asegurando que para ella la empresa de San Ángel siempre será su casa.

“Siempre estaré agradecida, sobre todo, con mi casa, con Televisa, sobre todo porque me ofrecieron hacer este proyecto en otra televisora, en Estados Unidos, y dije no, yo lo hago aquí en mi casita”.

Ninel Conde asegura que su intención era quedarse más tiempo en la casa, pues incluso su equipaje estaba hecho para dos meses y medio.

“Si hubiera sido por contrato no cargo ocho maletas, eran dos meses y medio que me protegí, pero usé un poco menos, ahora lo usaré en las galas, repito, una disculpita”.

“No era la intención poner en duda la credibilidad de este programa, pues hay un interventor, e imagínate ya llevan tantas temporadas”.

¿Y qué pasó con su gira en Colombia?

Sobre una supuesta gira ya pactada en Colombia y por la que se especuló Ninel saldría de La casa, la cantante aclaró: “Toda la gira, tanto en México como en Colombia, va a ser a partir de octubre, estamos rediseñando el show, Colombia era una campaña con una marca, pero la verdad como se estaban presentando las cosas, no me sentía al cien, había días que estaba bien y otros que quería llorar por todo, ya estoy mejor, gracias a Dios, con el pecho para adelante”.

Respecto al futuro inmediato, el cual incluye a un personaje emblemático del reality, el Bombón Asesino dio la primicia. “Estamos grabando más música, vamos a sacar canción con El Abelito, me están ofreciendo un proyecto de teatro, pero lo estoy contemplando porque hace mucho que no hago, podría ser una corta temporada, estamos en pláticas, no puedo dar mucho detalle, pero la prioridad es la música, renovar el show, uno completamente nuevo que empieza a venderse en octubre y con mi tienda de productos para que se disfracen y hagan sus trends a gusto”.