¡Muy parecidos!: así era el tío de Aldo de Nigris, que murió a punto de jugar un Mundial

Aldo habló de su tío o lo impactante que fue recibir la noticia de que murió a los 31 años

September 18, 2025 • 
Alejandro Flores
toño de nigris y aldo de nigris (1).jpg

Aldo de Nigris tiene a su tío Toño como un héroe

Instagram

Toño de Nigris fue un delantero de poder, justo en el prototipo del futbolista de la primera década del siglo XXI. Debutó con Monterrey en el año 2000 y dos años después ya había debutado con la Selección Nacional.

Aldo de Nigris, su sobrino, actualmente participa en La Casa de los Famosos México y lo recuerdo como un deportista de élite y hasta con tintes de heroico.
“Yo creo que tenía un corazón muy bonito”, dijo Aldo durante la dinámica llamada “Mi vida en fotos”, en la que los habitantes de la Casa cuentan historias relacionadas con alguna fotografía de su pasado o su familia.
Aldo de Nigris es ahora uno de los favoritos en el reality show aunque esta semana se encuentra nominado. La foto ue le mostraron en la dinámica es de cuando él era niño: aparece sentado en las piernas de Toño y a un lado está Poncho de Nigris, su otro tío.

“Me identifico con él en ciertas cosas... él era una persona muy noble”, dijo Aldo entre lágrimas.

Los parecidos de Aldo y Toño de Nigris

Desde que se tomó la foto, el camino de Toño pareció marcar el destino de Aldo, por lo menos hasta su adolescencia.
Igual que su tío, Aldo de Nigris entró a las fuerzas básicas del Monterrey y llegó a ser un delantero poderoso, impulsado sobre todo por su físico construido en el gimnasio.

toño de nigris y aldo de nigris.jpg

Como dos gotas de futbol

Instagram

Pero además tener cualidades similares para el deporte, físicamente tienen un gran parecido.

“Por eso su abuelita Lety lo quiere tanto, se parece a su hijo Toño”, se dice en un video que circula en redes sociales en el que aparece Toño en una entrevista en la que recuerda su mejor gol de la temporada.

En efecto, tiene un tono de voz y una cadencia al hablar muy parecida a la de Aldo... o viceversa, Aldo se parece a su tío Toño.

El día que murió Toño, contado por Aldo de Nigris

Toño de Nigris fue un nómada del futbol. Jugó en 13 equipos, fue a Brasil, a Grecia, a Turquía, a España. Su sueño siempre fue llegar a jugar un Mundial de Futbol y todo indica que estaba a punto de lograrlo: para el Mundial de 2010, el seleccionador Javier el Vasco Aguirre lo tenía en una lista previa.

No llegó: murió el 15 de noviembre de 2009, en Grecia, jugando para el Larisa.
Aldo de Nigris recordó ese día durante la dinámica de Mi vida en fotos:

“Cuando nos llegó la noticia fue algo pues que no creíamos ¿verdad? Era el tío deportista... apoyaba mucho a mi abuela, a su mamá, a mi mamá también. Son cosas que te vas a llevar de por vida y es lo bonito de estos recuerdos”.

Aldo de Nigris La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
