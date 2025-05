MUCHA ANGUSTIA: Los músicos de Rubby Pérez ensayaron por primera vez desde su muerte

El trágico derrumbe de la discoteca Jet Set en Santo Domingo (República Dominicana) todavía le sigue doliendo a los familiares de las 233 víctimas fatales. También a la banda y a la hija de Rubby Pérez, el ícono del merengue , que se encontraba dando un show en el momento del siniestro. Ahora, Zulinka Pérez se reunió con los músicos para ensayar por primera vez tras el terrible hecho y nadie pudo detener el llanto.

A través de un video publicado por el periodista dominicano Tony Dandrades, se compartió oficialmente el ensayo de la orquesta de Rubby Pérez. En las imágenes se puede ver a la joven visiblemente emocionada mientras intenta cantar.

“Primer ensayo de la orquesta de Rubby Pérez tras su trágica muerte. No pudieron contener las lágrimas al interpretar “De Color de Rosa”, canción que Rubby cantaba en el momento de la tragedia en la discoteca Jet Set”, escribió Dandrades junto al emotivo video.

Las imágenes se compartieron en el marco de los ensayos previos a la presentación de este sábado en el Casino Maunaloa de Santo Domingo.

Las desgarradoras palabras de la hija de Rubby Pérez

Tras el incidente, Zulinka Pérez reveló que está viva gracias a un milagro. La cantante, quien también estaba arriba del escenario cuando ocurrió la tragedia, reveló que su esposo la cubrió con su cuerpo y que momentos antes, su papá, Rubby Pérez, le dijo que cantará en otro micrófono , un hecho que la tiene hoy viva.

“Gracias a papi, porque inconscientemente me cuidó. Yo siempre canto en su micrófono y el me dijo: ‘No, mami, canta en el tuyo que yo te voy a ayudar con la otra parte de la canción. Si yo hubiera estado en su micrófono, yo no estuviera aquí hablando”, dijo la hija de Rubby Pérez.

La discoteca recibió más de 50 denuncias por los fallecidos

La Fiscalía de República Dominicana confirmó que ha recibido al menos 52 denuncias contra los propietarios de la discoteca Jet Set.

El abogado Plutarco Jáquez, que representa a familiares de cuatro víctimas, presentó una solicitud formal ante el Ministerio Público para la detención de Antonio Espaillat, representante legal de la familia dueña del local. “Nosotros vamos hasta las últimas consecuencias”, aseguró Jáquez.

Entre las 52 acciones judiciales hay demandas civiles por indemnización y querellas penales en busca de responsabilidades por el colapso del techo del icónico local nocturno ubicado en Santo Domingo.

Hasta el momento, nadie ha sido procesado penalmente, y las investigaciones oficiales aún no arrojan resultados concluyentes.

