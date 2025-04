Hija de Rubby Pérez está destrozada: Vio cuando una viga cayó sobre su padre en Jet Set

“Fue en un abrir y cerrar de ojos”, dijo la hija del fallecido Rubby Pérez, quien cantaba mientras el techo de la discoteca Jet Set se derrumbó.

Zulinka Pérez presenció la muerte de su padre Rubby Pérez y relató la terrible experiencia en entrevista con Telemundo, en medio de su dolor. La tragedia ya cobró más de 200 vidas y provocó el luto nacional en República Dominicana.

Zulinka llegó al Teatro Nacional, en donde se rendirá un homenaje a los restos de Rubby Pérez. Ahí confirmó lo obvio, que la familia está “destrozada, los hijos, hermano, nietos, todos estamos devastados, no lo esperábamos”.

En una charla con Lourdes Stephen Pérez, Zulinka relató que intentó salvar a su padre pero no lo logró.

“Todo fue tan rápido, en un abrir y cerrar de ojos, no me dio tiempo de sostener a mi papá, de agarrarlo, todo le cayó encima y ya no lo vi más, estamos destrozados, no lo esperamos por eso duele más”.

Rubby Pérez fue rescatado con vida

La cantante recordó el momento en que el techo de Jet Set colapsó: “Hay un tema que se llama ‘De color de rosa’ y lo estaban pidiendo en el público y le dije que no podía cantar porque estaba recién operada; papi me dijo que me quedara desde mi micrófono, me cuidó hasta el último momento”.

“Cuando él entró a cantar ,ahí empezó todo a desplomarse. Papi tenía la mala costumbre de cantar con los ojos cerrados, esa imagen no se borra, vi cuando le cayó la viga y me lo aplastó; otra viga le cayó a mi esposo y gritaba que no podíamos dejar a mi hijo sin padres”.

“Él sabe que lo amo, él es mi orgullo y lo seguiré amando en el más allá, para mi hijo era su segundo papá”, dijo Zulinka, quien reflexionó: “Dios tiene un plan, todo está escrito cuando naces y cuando partes”.

Zulinka ya tampoco tiene a su madre con vida, pues hace un año falleció por cáncer.