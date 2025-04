Muerte de Rubby Pérez: se filtraron escalofriantes videos justo cuando se cae el techo que mató al cantante

El 8 de abril del 2025 quedará marcado en la historia de todos los dominicanos y seguidores de la música merengue. Esa noche pasó una verdadera tragedia que hasta ahora, según la más reciente actualización del Centro de Operaciones de Emergencias, COE,VAN 124 muertos y 155 heridos, entre los fallecidos está el cantante Rubby Pérez quien esa noche estaba amenizando la fiesta con su banda.

En las últimas horas ya se han hecho virales diversos videos que narran gráficamente la tragedia y también los momentos previos al colapso fatal del techo de la discoteca. Uno de estos videos muestra cómo algunos de los visitantes entre el público se dieron cuenta de que el techo se iba a caer y de repente, de forma súbita, todo se desplomó, segando la vida de Rubby Pérez.

🚨Tragedia🚨 Se conocen videos del momento en que cae el techo de la #discoteca #JetSet , en #RepublicaDominicana . El cantante #RubbyPérez y 112 personas más murieron en el hecho. Más de 100 personas resultaron heridas. pic.twitter.com/BrBsajWAvY — Alejo Informa (@AlejoPerio30) April 9, 2025

¿El audio con las últimas palabras de Rubby Pérez es real?

Todo es dolor y tristeza ante la trágica muerte de Rubby Pérez. En X, diferentes usuarios están haciendo eco de audios, videos y material que gráfica y muestran los últimos momentos de Rubby Pérez y cientos de víctimas vivieron antes, durante y después del colapso del techo de la discoteca.

‘Tengo concreto encima, ando frente a frente a la tarima. Tengo concreto encima, nos estamos asfixiando’, se escucha en el audio que una de las personas que estuvo en el lugar de los hechos compartió. Por el momento no se ha comprobado que sea realmente Rubby Pérez quién grabó el audio; sin embargo, sí son las palabras de una de las víctimas de la tragedia en República Dominicana.

El merenguero dominicano Rubby Pérez jamás imaginó que este sería el último show de su vida. 😞 Q.E.P.D💔#RubbyPerez pic.twitter.com/7NY7hXnpXp — FOXTER🇨🇴 (@FOXTER_Oficial) April 10, 2025

Las desgarradoras palabras de la hija de Rubby Pérez

Zulinka Pérez reveló que está viva gracias a un milagro. La cantante, quien también estaba arriba del escenario cuando ocurrió la tragedia, reveló que su esposo la cubrió con su cuerpo y que momentos antes, su papá, Rubby Pérez, le dijo que cantará en otro micrófono, un hecho que la tiene hoy viva.

“Gracias a papi, porque inconscientemente me cuidó. Yo siempre canto en su micrófono y el me dijo: ‘No, mami, canta en el tuyo que yo te voy a ayudar con la otra parte de la canción. Si yo hubiera estado en su micrófono, yo no estuviera aquí hablando”, dijo la hija de Rubby Pérez.