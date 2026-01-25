Miss Universo se enfrenta “cara a cara a la muerte” y compartirá en redes su lucha por sanar

“Es justo ahí donde descubres lo poderosa, fuerte y guerrera que eres”, dice Jaylene Álvarez al revelar el temible diagnóstico que recibió esta semana.

Jaylene fue Miss Puerto Rico en 2021 y al año siguiente fue Primera Finalista de Miss Universo.

Desde entonces ha dedicado su vida al emprendurismo y la filantropía, apoyando la causa de la lucha contra el cáncer en mujeres.

Y en una dramática coincidencia, mientras se hacía una auto exploración mamaria, se encontró “una bolita”.

Jaylene siguió todo el protocolo médico hasta que, en efecto, fue diagnosticada con cáncer.

La noticia, sin embargo, no hizo sino reafirmar ciertas convicciones suyas.

¿Cuál es el estado de salud de Jaylene, ex Miss Puerto Rico?

En un largo texto de su cuenta de Instagram, la empresaria y modelo expuso lo que significa este diagnóstico.

“Tener un cara a cara con la muerte y decirle ‘conmigo no, no ahora, no todavía’ es un momento para el cual nadie te prepara”.

A pesar del golpe que implica saber que tiene cáncer, la miss no duda en dar la batalla.

“Me dieron un diagnóstico, no un destino”.

Jaylene es una creyente fiel y no duda en que saldrá adelante gracias a esa devoción.