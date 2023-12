Michel Kuri, ex de Lucero, aclara si anda con alguien más joven que él

En Julio pasado, Lucero sorprendió con el anuncio de su separación de Michel Kuri, con quien ya llevaba más de 10 años de noviazgo.

El empresario millonario, Michel Kuri, le pone un alto a los rumores que lo colocan en una nueva relación sentimental, con “una guapa mujer argentina más joven que él”.

“Fíjense que salió a la luz la novia del señor Kuri... salió esa foto de esta chica argentina que dicen que es la nueva novia”, mencionó Maxine Woodside.

Sin embargo, después, la periodista de espectáculos declaró en su programa de radio que “el caso es que (Kuri) habló y nos dijo que no, que es mentira, que él no anda con esta chica argentina, y pues aclarado el punto, el señor dijo que no, que no anda con la chica argentina; está muy guapa, bastante jovencita, ya nos dijo que no, que no anda con ella”.

Lo anterior encendería de nuevo la llama del amor que hubo entre Lucero, de 54 años, y Michel Kuri, de 52 años, pues recordemos que la ‘Novia de América’ expresó hace unos días: “El amor es genuino y seguramente volveremos, algún día de estos, ya les contaré".

EXCLUSIVA I Ante el rumor de una supuesta novia argentina, Michel Kuri aclaró a la conductora Maxine Woodside (@maxwoodside) que no está saliendo con nadie. Los detalles en #TodoParaLaMujer pic.twitter.com/XJNUTDJu6r — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 6, 2023

