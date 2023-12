Andrea Escalona muestra lo mucho que ha crecido su hijo a casi un año de su nacimiento

El pasado 22 de diciembre, dos días antes de Noche Buena, Andrea Escalona compartió la feliz noticia de que se convirtió en mamá junto al empresario Marco Estrada.

La presentadora de ‘Hoy’ reveló que su hijo, Emiliano Estrada Escalona, nació por cesárea, debido a que “después de 8 horas para tratar parto natural, las contracciones estaban fuertes y había cero dilatación. La doctora decidió que lo mejor para los dos era cesárea”.

“Toda mi vida me he preparado para esto. Estoy tan emocionada. Yo sí era la típica niña que quería ser mamá, la Susanita de ‘Mafalda’ que jugaba a las muñecas, quería al (juguete bebé) que comía y hacía popo, no puedo creer que ya voy a tener al mío”, expresó en ese entonces la hija de la entrañable productora Magda Rodríguez.

Desde ese momento, la vida de la conductora de ‘Hoy’ cambió por completo, compartiendo lo mucho que disfruta su maternidad al lado de su pareja, estando al pendiente y cuidando cada instante el bienestar y crecimiento de ‘Churrito’, como así le dice de cariño Andrea a su bebé.

¡Así de grande ya está el hijo de Andy Escalona! andy_escalona

