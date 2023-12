Novio de Galilea Montijo presume la retaguardia de la conductora en ajustados leggings

‘La Gali’ ya no esconde su amor por el modelo español, quien ya convive con su hijo, Mateo, luego de la separación de su esposo, Fernando Reina, tras 11 años de casados.

Hce unos días, te informamos que Galilea Montijo se contagió de Covid-19 por tercera ocasión. Pero todo parece indicar, que la presentadora libró rápido la batalla contra la enfermedad y ha retomado sus actividades de manera normal.

En el programa ‘Netas Divinas’, sus compañeras, Daniela Magún, Natalia Téllez y Paola Rojas, recordaron el momento en el que conocieron por primera vez a Isaac Moreno, llevándose una grata impresión.

“Un domingo que coincidimos en un centro de acopio, todas nos organizamos para ir a ayudar y llevar víveres a Acapulco. Todas llegamos con ayuda, sobre todo Gali llegó con un ayudador, que válgame, con unos músculos que dijimos que él cargue todo”, expresó Paola Rojas.

A lo que Galilea respondió: “A este muchacho se le desborda la testosterona, te lo voy a enseñar, mire doc... Mírenlo...”, causando el asombro de sus demás compañeras del programa diciéndole que ya no fuera tan presumida.

“Gracias Dios por hacer cosas sabrosas. Pero ya en serio, yo debo agradecer estar con mi ginecóloga, porque le dije: ‘Sabes que, yo ya no tengo ganas’. Te lo juro, llegó un momento en mi vida que sí le dije que no tenía ganas, después de la menopausia y antes de la menopausia. Le decía doc creo que eso se acabó para mí, no quiero nada, ya entiendo a mis abuelas”, agregó.

Ahora, Isaac Moreno compartió una candente imagen junto a su novia, Galilea Montijo, en el gimnasio, mostrando los tonificados glúteos que tiene la conductora de ‘Hoy’ y dejando en claro que su relación, que comenzó a mediados de este año, está en su mejor momento.

Isaac Moreno presume ardiente pose de su novia, Galilea Montijo. ipmoreno

