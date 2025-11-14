Lola Cortés señala el error que cometió Adal Ramones cuando salió de la Granja VIP

A casi una semana de que se salió de La Granja VIP, Lola Cortés respondió a casi todas las polémicas que surgieron por su abrupta decisión.

La primera de ellas es la notable diferencia entre la Lola Cortés que es juez de hierro en La Academia y la Lola Cortés participante de La Granja, donde mostró una faceta tierna y vulnerable.

De hecho, pidió su salida luego de haber tenido un colapso emocional en el que se soltó a llorar mientras su hija la sostenía en la puerta de La Granja.

¿Cuál Lola Cortés es la verdadera?

Lola Cortés asegura que la jueza de hierro y la granjera que se derrumbó emocionalmente son la misma. Es decir, que en ninguno de los casos finge una personalidad o actúa un personaje.

“Cuando me ven en La Academia es lo que yo siento que debe ser una crítica desde el fondo de mi ser”, dijo en una entrevista para el canal digital del reality show.

La también actriz y cantante explica que no ha actuación en lo que hace para La Academia como tampoco lo hubo cuando participó en La Granja, donde simplemente se dejó llevar por sus emociones para explorar sus propios límites.

Así corrigió a Adal Ramones

La otra polémica fue en torno al incómodo y tenso momento que vivió cuando, al pedir su salida de La Granja y cuando la decisión todavía no se tomaba, Adal Ramones le pidió que nombrara a alguien para irse con ella.

“Número uno, por qué iba a subir nombres a la placa si me caen tan bien”, dijo Lola Cortés al hacer notar la incongruencia de la petición que le hizo Adal durante la transmisión en vivo.

Lola Cortés, igual que hace dos semanas lo hizo Sergio Mayer Mori, se negó a contestar la pregunta de Ramones pues la consideró ilógica y absurda.