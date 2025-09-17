Mhoni Vidente recomienda rituales para librarnos de sismos y tragedias el 19 y 21 de septiembre

Mhoni Vidente, ya lo habíamos informado aquí en TVyNovelas, vaticina días trágicos para México entre el 19 y el 21 de septiembre,

La astróloga, en un programa de Unicable, predijo que habrá sismos que azotarán a México y reveló lugar, hora y fecha de los acontecimientos.

“Los sismos van a ser los días 19 o 21. Hay que estar atentos; van a salir de Oaxaca o Michoacán, 6.6 o 7.1 y va a ser temprano como a las 12:10, 12:13 o la 1:13".

La advertencia de Mhoni también está relacionada con el próximo eclipse solar que coincidirá con el 21 de septiembre. De modo que ese día las energías estarán tan revolucionadas que la vidente le pide a la gente que se mantenga en sus casas en los medida de lo posible.

“Es domingo, estaremos en máxima alerta así que ese día hay que estar tranquilos, sin movernos demasiado”.

Mhoni Vidente reveló cuál ritual recomienda para septiembre (Instagram @mhoni1)

¿Qué pasará en México en septiembre, según Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente asegura que los sucesos fuertes comenzarán desde el fuertes, cuando las energías comenzarán a “dominar el mundo para cambiar las cosas”.

Es importante tomar en cuenta que aunque científicamente los sismos son impredecibles, las predicciones de Mhoni Vidente han sido certeras en varios casos, incluyendo la del tsunami de la península de Kamchatka (en Rusia) el 30 de julio de este año.

“Para México viene un sismo muy fuerte; es alerta máxima. Todo viene para México en septiembre: tragedias como la de la semana pasada con la pipa de gas, que yo digo que fue como el diablo andando”.

Las recomendaciones de Mhoni Vidente para septiembre

Por supuesto, en el manejo de esas energías Mhoni Vidente tiene algunas recomendaciones para que durante esos días la gente enfrente esos cambios de la mejor manera.

Te presentamos a continuación los rituales que recomienda:

