Mhoni Vidente da FECHA, magnitud y HORA de sismos que se avecinan en septiembre 2025

No es secreto que el mes de septiembre trae recuerdos de los sismos que han ocurrido en 1985 y 2017 el mismo día 19, por lo que se ha vuelto costumbre decir que dicho mes traerá un sismo en México.

Desafortunadamente, según Mhoni Vidente, esto seguirá ocurriendo y hasta predijo hora y magnitud.

Si bien es cierto que nadie puede determinar cuándo ocurrirá un sismo, las predicciones de Mhoni Vidente se han convertido en una brújula rumbo a esperar un movimiento telúrico, con el fin de prevenirse y evitar mayores daños.

En un reciente programa en Unicable, Mhoni Vidente predijo que habrá sismos que azotarán a México y revela lugar, hora y fecha de los acontecimientos.

“Los sismos van a ser los días 14, 19 o 21. Hay que estar atentos; van a salir de Oaxaca o Michoacán, 6.6 o 7.1 y va a ser temprano como a las 12:10, 12:13 o la 1:13".

“Va a ser el puro susto, nada grave”, acotó Mhoni Vidente.

Habrá otra tragedia en México

Por si fuera poco, Mhoni Vidente dijo: “Veo una tragedia fuerte, en Jalisco, en Sinaloa, un avión que cae con gente”.

Y es que dijo que el mes de septiembre está repleto de cambios. Habrá un eclipse solar el día 21 y anotó:

“La era del signo de Virgo es en la que pasa todo: ciclones, huracanes, sismos... Siempre da paso a nuevos comienzos”.

“El día 13 es el día de la riqueza”, anunció Mhoni Vidente, quien insiste en que la energía se mueve, y resultado de ello fue la explosión de la pipa en el Puente de La Concordia.