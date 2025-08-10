Suscríbete
Mhoni Vidente critica las cirugías de Ninel Conde: “era una mujer guapa”

La astróloga expresó su opinión sobre la participación de Ninel en La Casa de los Famosos

August 09, 2025 
Alejandro Flores
Mhoni Vidente criticó a Ninel

“Nunca es suficiente”, le dijo Ninel Conde a Yordi Rosado en la entrevista de junio de este año al hablar de su búsqueda estética. En esa charla, la actriz y cantante aceptó abiertamente que se hace constantes retoques en el rostro con la única finalidad de gustarse y gustarle a su pareja.

Ninel constantemente recibe comentarios sobre esos cambios estéticos y en ocasiones ha respondido a esos señalamientos. Niega, por ejemplo, que se haya hecho cirugía alguna en el cuerpo.
Ahora que está expuesta en La Casa de los Famosos, han vuelto a aparecer esos comentarios y una de ellas es Mhoni Vidente, quien asegura, por cierto, que fue un error tenerla en el reality show porque no genera buen contenido.

La astróloga retomó el tema de Ninel a partir de una declaración de Bobby Pulido, quien igual que Lorena Herrera y Maribel Guardia, dijo que trabajar con la Bombón asesino fue una mala experiencia. Luego, Mhoni Vidente habló de cómo ha cambiado su rostro.
“Que nos diga a qué cirujano fue para no ir... pero bueno, sí era una mujer muy guapa, Ninel. No necesitaba tanta operación”.

Ninel Conde se ha hecho uno de los habitantes más fuertes

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre Ninel Conde?

Entre otras cosas, la astróloga señaló que su participación en La Casa de los Famosos ha permitido al público asomarse a una parte poco conocida de Ninel Conde:

“Saca su verdadero carácter. Ella busca mucho el protagonismo”.

Mhoni Vidente ha sido desde hace varios años una detractora de Ninel Conde. En esta ocasión se centró en el tema de sus arreglos estéticos, algo que la actriz ha defendido en varias ocasiones.

“Yo creo que todas las mujeres nos gusta como hacernos upgrades para vernos y sentirnos mejor y el día de hoy yo te puedo contar que yo lo que pueda hacerme con con tratamientos de última tecnología, que ahora hay y que todo el mundo se hace”.

Mhoni Vidente, sin embargo, no se deja convencer por este argumento:

“Ahora con estas operaciones no se ve más joven. Por eso digo que hay que saber dónde operarse, qué operarse... o no operarse”.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
