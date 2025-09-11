Mhoni Vidente predice en qué ciudad matarán a un joven cantante de regional mexicano

Mhoni Vidente está convencida de la tragedia que se viene en el ámbito de la música regional mexicana.

Mhoni Vidente echó las cartas y vio que los artistas de este género atraviesan por una crisis de seguridad que los obliga a cancelaciones de conciertos.

“Mi abuela siempre me dijo: tenle miedo al miedo. Entonces es mejor cancelar que jugarle al vivo”.

La vidente ya había vaticinado que se acerca una tragedia que terminará con la muerte de una cantante de regional mexicano que está en la cúspide de su carrera.

De acuerdo con esta predicción, la muerte no será un accidente ni por causas de salud, sino relacionadas con un acto violento, lo que agrega un elemento más a la tragedia. Mhoni incluso señaló lo que podría ser el motivo del atentado.

“Lo que pasa es que cuando eres amigo de alguien, te conviertes en el enemigo de otro. Entonces hay que cuidarse”.

La predicción de Mhoni derivó luego de una conversación sobre lo que ella veía en el futuro de Junio H, uno de los cantantes que encabeza la segunda generación de corrido tumbado.

Junior H ha recibido amenazas para obligarlo a cancelar conciertos en la frontera de México con Estados Unidos. Ante la duda de si Mhoni se refiere a Junior H cuando ve una tragedia fatal, rápidamente contestó:

“No, Junior H la va a librar”.

¿Dónde atacarán a famoso cantante de regional?

No ve el mismo futuro para ese otro artista de regional mexicano que morirá de manera trágica.

“Se ve la muerte, Ya mataron a uno en Jalisco, en Zapopan, pero se viene la muerte de alguien joven, entre 25 a 31 años de edad, del regional mexicano”.

Monhi incluso amplió su predicción y ahora tiene la visión clara de dónde y cómo sucederá el fatal ataque en contra de esta estrella.