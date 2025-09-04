¿Le pasará algo malo a Yeri Mura? Mhoni Vidente le echa las cartas

Mhoni Vidente decidió este miércoles predecir la suerte de Yeri Mua, influencer veracruzana que enfrenta una difícil situación por las amenazas que ha recibido.

Como lo informó TVyNovelas, Yeri Mua confirmó a través de redes sociales que ha recibido amenazas de muerte, por lo que Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, (entidad de donde es originaria la cantante) ya le ofreció protección.

La ex de Aarón Mercury, actual participante de La Casa de los Famosos México, señaló a Víctor Ordóñez, apodado ‘Lonche’, y a los seguidores del creador de contenido, “por cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o a cualquier persona cercana de mí”.

El problema está latente pero Mhoni Vidente ya vio el futuro de Yeri Mua. En sus predicciones de este miércoles, le echó las cartas y de inmediato vaticinó lo que pasará.

“Yeri Mua es una mujer atrevida, fuerte, irreverente”, comenzó Mhoni.

En redes sociales ha resurgido un antiguo video en el que la propia influencer narró un encuentro inquietante con una vidente que, sin conocerla, se le acercó´para pedirle que le dejara leer la mano.

“Me dijo que alguien me iba a arrebatar la vida o que algo malo me iban a hacer, pero que yo tratara de disfrutar todas las bendiciones de Dios”, recordó Yeri Mua.

La predicción de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente, sin embargo, desestimó esa predicción. ¿"Quién es esa persona? Búsquenla, que les diga quien va a ganar la Liga MX, la Champions”, dijo Mhoni en referencia a que ella ha tenido aciertos en esas predicciones.

Sobre Yeri Mua, con la carta que le salió, Mhoni Vidente fue contundente:

“Si tú me preguntas si a Yeri Mua le viene algo malo en su vida, si va morir o algo así; no, no le va a pasar”.

La astróloga asegura que sobre la influencer pesa una energía que la protege que proviene de su carta astrológica, ya que es de signo sagitario.

“Ella tiene una energía que es de las personas de sagitario, que son personas que llaman la atención, ególatras, que no se deja”.

De acuerdo con lo que vio en las cartas, la influencer tiene una energía especial, tiene alguien que la cuida.

“Eso significa que todo lo que tú le deseas o quieres hacer en contra de ella, se regresa”.

Mhoni Vidente terminó con una frase contundente: No la veo con un problema de tragedia, nada de que va a morir joven.