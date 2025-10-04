Suscríbete
Mhoni Vidente predice el futuro de Abelito y Dalílah Polanco en la final de La Casa de los Famosos

La tarotista tiene un favorito muy claro para ganar el reality show y los 4 millones de pesos de premio

October 03, 2025 • 
Alejandro Flores
Mhoni Vidente ya vio al ganador de La Casa de los Famosos

Mhoni Vidente ha sido especialmente crítica con la actual temporada de La Casa de los Famosos México.

Cuando echa las cartas para vislumbrar algún secreto del reality show, siempre le ha salido algún vaticinio oscuro acerca de los habitantes de la Casa.
Entre otras cosas, vio “algo de brujería” en la participación de Ninel Conde, ya que “fuerzas oscuras” influyeron en la salida de la actriz, que era una de las favoritas para llegar a la final del reality show.
Ahora que ya está definido el quinteto que se disputa los 4 millones de pesos de premio para el primer lugar, Mhoni tiene mayor claridad sobre lo que pasará este domingo.

¿Qué pasará con Abelito en la final de LCDFM?

La predicción sobre Abelito es que todavía avanzará un poco más en el listado final y llegará hasta ubicarse entre los tres primeros lugares.

Para Mhoni Vidente, el ganador está entre Abelito y Aldo de Nigris, quienes tienen una mayor energía positiva dentro de La Casa de los Famosos.
La otra que entrar a esa tercia de finalistas es Dalílah Polanco pero sobre ella pesa iuna “energía oscura” que le impedirá ganar.
La tarotista señala que la actriz carga con un aura negativa desde que era pareja de Eugenio Derbez y de hecho asegura que esa relación resultó muy perjudicial en contra del actor y director mexicano.

“Ya cuando se separaron, a Eugenio ya le fue un poco mejor, se casó con Alessandra y se ha ido componiendo”, dice Mhoni.

Y entre Abelito y Aldo de Nigris, la vidente tiene un favorito: “Abelito me cae muy bien, dios quiera que gane”.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
