¿Dalilah Polanco le hizo brujería a Eugenio Derbez? Mhoni Vidente reza por él

Mhoni Vidente echó las cartas para conocer más a fondo lo que sucedió entre Dalílah Polanco y Eugenio Derbez... y Alessandra Rosaldo.

Este lunes, Dalílah destapó en La Casa de los Famosos una historia desconocida hasta ahora: fue engañada por Eugenio con Alessandra, a pesar de que ella constantemente le preguntaba si había una relación con ella.

Lo que encontró Mhoni en las cartas no fue favorable para Dalílah... pero tampoco para Alessandra.

La vidente asegura, en el caso de Polanco, que tiene “promueve muchas energías negativas”.

La astróloga ya había manifestado en una ocasión anterior su animadversión por la actriz, pues considera que para Eugenio Derbez fue una mala relación.

¿Qué ve Mhoni Vidente en la relación de Dalílah con Eugenio Derbez?

De acuerdo con la narración que hizo Dalílah en La Casa de los Famosos, ella vivía absolutamente feliz con Derbez, en una “casa preciosa” y llena de detalles cuando de pronto comenzó a notar actitudes raras de parte del comediante.

Lo que ve Mhoni Vidente es otra cosa.

“Eugenio, lo que le pasó con Dalílah, es que absorbió sus energías oscuras, recuerden que cuando se tienen relaciones sensuales, las energías se absorben”.

En el caso de Eugenio, Mhoni incluso alcanza a ver una actividad paranormal que le provocó muchos problemas al comediante. “Es la época en la que él enfrenta muchas cosas que le obstaculizan su carrera”.

La conclusión es evidente para la tarotista.